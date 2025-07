Congresso Nacional aprova projetos esportivos

A última semana dos parlamentares, em Brasília, antes do recesso, foi bastante positiva para o esporte. Em meio a guerras políticas e tarifações, o Congresso Nacional aprovou, por unanimidade, (Câmara e Senado), o projeto de lei que aumenta recursos destinados a investimentos em esportes. A decisão dos parlamentares torna permanentes os incentivos e benefícios fiscais destinados a financiar projetos esportivos e paradesportivos. O projeto seguiu para sanção do presidente Lula.

Ferramenta de inclusão social

O senador gaúcho Paulo Paim (PT, à dir. na foto) disse à coluna Repórter Brasília que o projeto aprovado vai ao encontro do Estatuto da Juventude, do qual foi um dos relatores. “Essa medida reforça o esporte como ferramenta de inclusão social, desenvolvimento e oportunidade para os jovens”.

Instrumento de cidadania

“Ao garantir maior captação de recursos para projetos esportivos, especialmente os de base, o país avança na construção de uma sociedade mais justa, em que o esporte é reconhecido como um direito humano e instrumento de cidadania. O esporte educa e faz bem à saúde”, avaliou o senador Paulo Paim.

Estabilidade e segurança jurídica

O deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), ex-ministro do Esporte, comemora:“A lei vai dar mais estabilidade e segurança jurídica para os projetos esportivos. Nós teremos a oportunidade de ampliar de dois para três, a possibilidade de captação de recursos”.

Unanimidade dos parlamentares

O deputado Luiz Carlos Busato (União, à esq. na foto) festejou o incentivo ao esporte com a decisão unânime de deputados e senadores. “No Congresso Nacional, ajudei a aprovar o projeto que aumenta o limite de dedução no Imposto de Renda para incentivo ao esporte”, afirmou o parlamentar.

Falta de apoio aos atletas

Na visão de Luiz Carlos Busato, “investir no esporte também é essencial para o futuro do nosso país. A falta de apoio a atletas e a estruturas esportivas adequadas ainda é uma das principais razões pelas quais o Brasil não se destaca mais em competições como as Olimpíadas”.

Poder do esporte

“Acredito muito no poder do esporte para proporcionar mais qualidade de vida, educação e até mesmo segurança, por incentivar que os jovens não trilhem o caminho do mal”, destacou Busato. O parlamentar acrescentou: “quando fui prefeito de Canoas, criamos o programa Talentos do Esporte, que ofereceu a atletas de alto rendimento da cidade, acesso a locais de treino, equipes técnicas e multidisciplinares, uniformes e auxílio-transporte”.

Estação Cidadania

Luiz Carlos Busato ressaltou a importância da Estação Cidadania, no bairro Mathias Velho, construída em seu governo. “É um amplo complexo esportivo que promove diversas modalidades, como ginástica artística, ginástica rítmica, atletismo, judô e musculação”.

Esporte não tem lado

Maurício do Vôlei (PL-MG), sintetizou a importância da valorização do esporte que uniu os parlamentares. “Hoje não tem parlamentar de direita, não tem parlamentar de esquerda, não tem parlamentar de centro; tem parlamentar do povo, das crianças, do nosso País. O esporte é um assunto suprapartidário, não tem lado”.