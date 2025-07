Governo paralelo: declarações de Bolsonaro causam preocupação

A manifestação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL, foto), no domingo, na Avenida Paulista, acendeu alertas no meio político e empresarial. Embora o foco inicial do ato tenha sido a criticar o STF e o inquérito que investiga tentativa de golpe de Estado, o tom predominante do ex-presidente remeteu a um discurso de mobilização para as eleições de 2026 — ainda que ele esteja inelegível. Mais do que uma simples fala de oposição, suas declarações alimentaram a ideia de uma espécie de "governo paralelo".

Manda quem tiver o Congresso

Mesmo sem citar diretamente nomes da Suprema Corte, Bolsonaro ironiza as investigações e, como tem feito em outras ocasiões, terceiriza responsabilidades. O ex-presidente concentrou suas falas na estratégia eleitoral para o próximo ano; pediu aos seus seguidores que deem maioria ao PL e partidos do Centrão no Congresso Nacional.

Mandar mais que o presidente

"Se vocês me derem por ocasião das eleições ano que vem 50% da Câmara e 50% do Senado, eu mudo o destino do Brasil (...) não interessa onde esteja — aqui ou no além — quem assumir a liderança, vai mandar mais que o presidente da República", disparou Bolsonaro, sugerindo, na prática, que a força de sua influência pode transcender o cargo formal.

Liderança paralela à institucional

A fala foi interpretada por analistas como uma tentativa de consolidar uma liderança paralela à institucional — que assusta e preocupa setores democráticos e empresariais. Seria um "governo alternativo" sem respaldo legal, mas com poder de mobilização, especialmente nas redes e no Legislativo. Seu discurso foi mais anti-Lula e anti-PT do que anti-STF. Bolsonaro está construindo um novo papel para si: o de líder de bancada, influente nas decisões do Parlamento e nas prévias eleitorais.

Em queda, mas com base ativa

Apesar do comparecimento de milhares de apoiadores, sua força política já não é a mesma do auge do bolsonarismo. Ainda assim, o ato contou com a presença de quatro governadores — Tarcísio de Freitas (SP), Romeu Zema (MG), Cláudio Castro (RJ) e Jorginho Mello (SC) —, o que revela que sua influência não deve ser subestimada.