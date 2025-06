CPMI do INSS sai do discurso

A crueldade do roubo contra os aposentados do INSS sai do discurso e parte para a criação efetiva de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que terá a participação de deputados e senadores. O presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre (União-AP), que também é presidente do Senado, leu na terça-feira o requerimento de criação da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Com isso, fica autorizada a instalação do colegiado e se passa à etapa de indicação de membros.

Respeito aos mais velhos

Em um País onde o respeito aos mais velhos deveria ser lei moral e constitucional, o que se vê é o escárnio: o roubo sistemático do dinheiro dos aposentados. Um crime silencioso, mas cruel, cometido por dentro e por fora das instituições que deveriam protegê-los, especialmente o INSS.

Golpistas e atravessadores

Aposentados que passaram décadas contribuindo com suor, trabalho duro e impostos são agora alvos preferenciais de golpistas, atravessadores, falsas promessas de revisão de benefícios e, pior, de corrupção institucionalizada. Dinheiro que deveria garantir dignidade, saúde, moradia e alimentação termina drenado por esquemas fraudulentos, muitas vezes com a conivência de servidores corruptos e a omissão do Estado.

Oposição festeja

Às vésperas do feriado de Corpus Christi, deputados promoveram, em plenário, um festival de críticas festejando a instalação da CPI do INSS. Deputados governistas mostravam o outro lado da moeda. O deputado federal gaúcho Bohn Gass (PT, foto) desafiou: "Vamos identificar que a torneira da corrupção, da roubalheira, as entidades cadastradas que mais roubaram os aposentados, foram inscritas no tempo em que vocês eram governo", disparou.

Não é um caso isolado

A triste realidade é que são milhares de relatos, diariamente, de descontos indevidos, empréstimos consignados não autorizados, associações fantasmas, cobranças misteriosas que surgem sem explicação no extrato bancário dos beneficiários. Um roubo legalizado pela lentidão da Justiça e pela inércia das autoridades.

Silêncio, burocracia e impunidade

Onde está o Ministério da Previdência? Onde está o INSS com sua função fiscalizadora? E o sistema bancário, que lucra alto com os consignados, mas não garante segurança aos dados dos aposentados? A resposta é quase sempre a mesma: silêncio, burocracia, jogo de empurra e impunidade, obrigando o próprio presidente Lula tomar a frente das cobranças e busca de solução.

Violência social

Roubar de aposentado é roubar duas vezes: é tirar o que a pessoa conquistou com honestidade e tirar a esperança de viver os últimos anos com dignidade. É mais do que uma fraude financeira, é uma violência social.

Chega de conivência

Se o Brasil ainda tem algum senso de Justiça, é hora de virar os holofotes para essa tragédia. Chega de conivência. Chega de impunidade. O mais importante, agora, é devolver o dinheiro roubado dos aposentados e punir os responsáveis, sejam eles de um governo ou de outro. Os aposentados merecem respeito — e o mínimo que o Estado deve fazer é proteger o dinheiro de quem já deu tudo pelo País.