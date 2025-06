Transição elétrica no campo é o futuro, afirma CEO da BYD no Brasil

O CEO da montadora chinesa BYD no Brasil, Alexandre Baldy (foto), ex-deputado e ex-ministro das Cidades, foi o palestrante do almoço-debate promovido pelo Lide Brasília nesta segunda-feira (16). Ele abordou o avanço dos veículos elétricos no País e no mundo. Disse que "a concessionária de maior volume de vendas dos carros elétricos fora da China é em Brasília". O presidente do Lide Brasília, empresário Paulo Octávio, propôs a instalação de uma fábrica da BYD no Centro-Oeste.

Centros de experiência

Alexandre Baldy anunciou que "a empresa BYD vai instalar três centros de experiência no Brasil: um em São Paulo, um em Brasília e o terceiro ainda está sendo decidido".

Interesse do Rio Grande

O Jornal do Comércio tem acompanhado de perto toda essa evolução da mega empresa chinesa no País. O governador Eduardo Leite (PSD) reforçou, em sua reunião com executivos da BYD, em Shenzhen, por ocasião de sua visita à China em novembro último, o interesse do RS em participar da expansão da empresa no Brasil. O editor-chefe do JC, Guilherme Kolling, que acompanhou a comitiva gaúcha, mostrou em ampla matéria, as negociações do governo do RS e as atrações para investimentos no Estado. Certamente a visita dos gaúchos à China pode contribuir para que o RS esteja no páreo para ser o terceiro centro de experiência.

Mercado diversificado

A comitiva conheceu protótipos de veículos elétricos que deverão ir para o mercado no futuro, e todo o portfólio da empresa, que inclui carros, ônibus, caminhões e monotrilho (veículo leve sobre trilhos similar ao aeromóvel), além da produção de peças e baterias.

Consumidor gaúcho

Em conversa com a coluna Repórter Brasília, Alexandre Baldy destacou o desempenho da empresa no Sul do País. "No RS estamos entre as três marcas mais vendidas, superando a média nacional. O consumidor gaúcho entendeu o valor da inovação e da sustentabilidade", afirmou.

Frotas agrícolas

"A transformação energética no campo será inevitável. Nos próximos cinco anos, veremos uma mudança profunda nas frotas agrícolas, com tecnologias mais limpas e eficientes", concluiu.