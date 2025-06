Preservação dos oceanos é questão global

O oceano passa a constar numa posição de destaque nas discussões globais. Isso também acontecerá na COP30, que vai ser realizada em Belém no fim do ano. "O planeta não aguenta mais promessas não cumpridas. Não há saída isolada para os desafios que requerem ação coletiva", afirmou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na defesa da efetiva conservação e uso sustentável dos recursos marinhos, prevista no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14 da Agenda 2030.

Falta vontade política

No Fórum de Economia Azul e Finanças, em Mônaco, Lula deu o recado, mais uma vez, cobrando dos países ricos uma presença mais efetiva na defesa do meio ambiente. Em 2024, o presidente brasileiro reclamou dos países ricos a redução em 7%, da assistência oficial ao desenvolvimento. Suas despesas militares, em contrapartida, aumentaram 9,4%. "Isso mostra que não falta dinheiro, o que falta é vontade política", disparou Lula.

Maior economia do mundo

Trafegam mais de 80% do comércio internacional pelos oceanos. "Se fosse um país, o oceano ocuparia a quinta posição entre as maiores economias do mundo. Ele gera anualmente US$ 2,6 trilhões de dólares. Seu leito guarda recursos naturais inestimáveis", alertou Lula.

Luta não pode ser apenas simbólica

O deputado federal Daniel Trzeciak (foto), do PSDB do Rio Grande do Sul, destacou que "o Brasil tem um enorme potencial nessa área, seja com energias renováveis, offshore, bioeconomia marinha, turismo responsável, ou cadeias produtivas sustentáveis ligadas ao mar. Portanto, não pode ser apenas simbólica a luta pela pauta. É preciso transformá-la em ações concretas, pois preservar os oceanos não é obstáculo ao desenvolvimento", assinalou.

Universidade federal na serra gaúcha

"A criação de uma universidade federal na serra gaúcha, anunciada pelo governo, avança com o apoio de lideranças regionais", afirmou a deputada federal gaúcha Denise Pessôa (PT). Segundo ela, "a unidade é uma antiga demanda local, e a única prevista na região Sul".

Projeto pronto em junho

De acordo com Denise Pessôa, o processo já está em fase de elaboração do projeto pedagógico e escolha dos cursos, com conclusão prevista para este mês de junho. Ela acrescenta que a instituição será instalada no atual campus 8 da Universidade de Caxias do Sul.

Leis do trabalho

A Câmara dos Deputados aprovou projeto que revoga trechos desatualizados da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), uma legislação criada há mais de 80 anos. A proposta provocou debate entre deputados do governo e da oposição, por prever também o cancelamento da contribuição sindical pela internet, o que hoje é feito pessoalmente pelo trabalhador.