Fiergs discute representatividade do Rio Grande do Sul em Brasília

Edgar Lisboa

Em um momento em que o Rio Grande do Sul enfrenta os reflexos de uma das maiores tragédias climáticas de sua história, a mobilização institucional ganha ainda mais relevância. Foi com esse espírito que o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), Claudio Bier, apresentou em Brasília a Agenda Legislativa da Indústria 2025, um documento que sintetiza propostas prioritárias da indústria gaúcha em tramitação no Congresso Nacional.

Resgate da força política

A entrega do material a deputados federais e senadores, na noite de ontem, representa mais do que uma iniciativa corporativa: simboliza o resgate da força política gaúcha e a busca por um novo ambiente de cooperação entre os representantes do Estado no Parlamento.

Unidade além das diferenças

Durante o encontro, Claudio Bier foi direto ao ponto: é necessário que a bancada gaúcha atue de forma unificada, superando divergências partidárias em nome do desenvolvimento regional. "Outros estados demonstram essa maturidade política. Divergem em muitos temas, mas se unem em defesa de seus interesses. É isso que precisamos fazer pelo Rio Grande", afirmou.

Propostas com impacto concreto

A agenda entregue pela Fiergs resulta de um minucioso estudo técnico sobre os projetos que afetam diretamente a indústria gaúcha. Entre as 28 propostas mapeadas, uma ganha destaque: a PEC 27/2023, que cria o Fundo Constitucional do Sul. De autoria do deputado federal Toninho Wandscheer (PP-PR), a proposta já reúne apoio de quase 200 parlamentares e representa uma chance real de fomentar investimentos estruturantes nos estados do Sul.

União e visão de futuro

Mais do que nunca, é hora de defender o Rio Grande do Sul com união, compromisso e visão de futuro. Que os deputados e senadores compreendam a gravidade do momento e deixem de lado os antagonismos partidários. Que a defesa da população e da reconstrução do Estado fale mais alto que qualquer cor ideológica.