Jornada de trabalho pode ser reduzida, opina Ronaldo Nogueira

"A tecnologia mudou a forma de produzir, trabalhar menos horas pode significar produzir mais e com mais qualidade de vida", afirmou, ao Repórter Brasília, o deputado federal gaúcho Ronaldo Nogueira (Republicanos, foto). O parlamentar, que é ex-ministro do Trabalho, defende a redução da jornada de trabalho no Brasil de 44 horas para 40 horas semanais, a argumentando que esse modelo já é adotado por países desenvolvidos, com ganhos em produtividade e bem-estar. O deputado destacou que há apoio suficiente no Congresso Nacional para a aprovação da medida.

Inteligência artificial

Outro tema importante abordado pelo parlamentar foi a inteligência artificial. Para Nogueira, "o avanço da tecnologia é inevitável, mas exige cuidados". Ele alertou para os riscos de dependência e da substituição da mão de obra humana. "A inteligência artificial pode nos tornar dependentes demais; o desafio é evitar a ociosidade e manter as pessoas engajadas no pensamento crítico."

Milagre jurídico

No cenário político, o deputado comentou a disputa presidencial de 2026. Segundo ele, Lula e Bolsonaro seguem como líderes em seus campos ideológicos, mas há novos nomes surgindo com força. "Bolsonaro acredita num milagre jurídico para voltar, mas outros nomes estão na disputa: Ronaldo Caiado (União Brasil), Eduardo Leite (PSD), Tarcísio de Freitas (Republicanos), Ratinho Júnior (PSD), Michel Temer (MDB); Jair Bolsonaro (PL) acredita na reversão da inelegibilidade. Só o tempo dirá. Até o final do ano, teremos um cenário mais claro", disse.

Governo Lula

Sobre o governo Lula, ele foi crítico. "O problema do governo não é a oposição, mas a falta de planejamento dentro do próprio governo."

Mercosul/União Europeia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva volta confiante de sua viagem à França, com a evolução das negociações para que o acordo da União Europeia (UE) com Mercosul seja assinado até o fim do ano, durante a presidência brasileira do bloco, que terá início em julho.

Parlamentares defendem acordo

O deputado federal gaúcho Pompeo de Mattos (PDT) retorna hoje da reunião do Parlasul, no Uruguai, com a sensação de que existe disposição dos parlamentares para que o acordo com a UE seja selado até o final do ano, conforme anunciou o presidente Lula, que assume o comando do bloco para os próximos seis meses.

Episódios Trump

Na avaliação do deputado Pompeo de Mattos, "os episódios que vêm sendo provocados por Donald Trump, como taxação, por exemplo, de certa forma nos ajudou. Como o Trump está fechando o mercado, nós temos que abrir".

Construção de pontes

O parlamentar citou também os investimentos na construção e recuperação de pontes. "A ponte de Porto Xavier vai sair finalmente. Tem a ponte de Rio Branco no Uruguai, e Jaguarão no Brasil, a ponte de Jaguarão teve um investimento de mais de R$ 200 milhões, com participação dos dois países."