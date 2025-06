Direita tem nomes competitivos contra Lula em 2026

A direita conta com diversos nomes competitivos para enfrentar Luiz Inácio Lula da Silva (PT, foto) nas eleições de 2026, segundo pesquisa divulgada pela Quaest. O levantamento, publicado na quinta-feira (5), mostra que Lula aparece tecnicamente empatado com Jair Bolsonaro (PL), Tarcísio de Freitas (Republicanos), Michelle Bolsonaro (PL), Ratinho Jr. e Eduardo Leite, ambos PSD, nas intenções de voto.

Narrativas caluniosas

O deputado federal gaúcho Bohn Gass (PT) afirmou à coluna Repórter Brasília "que é natural o surgimento de candidaturas — com ou sem respaldo em pesquisas". Para ele, "o principal problema do País hoje está nas narrativas caluniosas, mentirosas, tentativas constantes de golpe e nas obstruções às pautas do governo, o que contribui para um ambiente de instabilidade política".

'Não querem o Brasil do bem'

Na visão do parlamentar petista, "a oposição não gosta do Brasil e atua para impedir que o governo Lula avance. Eles tentam obstruir porque não suportam ver o governo do presidente Lula dando certo. O País está crescendo, gerando empregos; eles não querem um Brasil que funcione. Felizmente, estamos em um regime democrático, se dependesse deles, nem eleição haveria".

É preciso divulgar mais o trabalho

Questionado sobre como o governo pode enfrentar "as narrativas negativas" da oposição, o parlamentar respondeu: "o foco deve ser em ampliar a comunicação com a população; o governo precisa investir mais na divulgação do que tem feito. O presidente Lula deve continuar viajando pelo país, os ministros também. Temos que mostrar claramente à população o que está sendo realizado, e, ao mesmo tempo, denunciar os retrocessos promovidos pelo governo anterior".

Contato direto com o povo

"O engajamento com a população é essencial, é fundamental mantermos um contato direto com o povo, com muitas atividades nas comunidades. Os programas precisam chegar na ponta, como é o caso agora da saúde, com a ampliação das especialidades médicas. Temos que fazer esses programas chegarem a quem mais precisa, divulgar bem o que está sendo feito e continuar trabalhando para que o Brasil cresça e gere empregos", defende.

Desconectado da realidade

"A pesquisa apenas confirma o que o povo brasileiro já sente no dia a dia: esse é um governo falido, incompetente e desconectado da realidade", disparou o deputado federal gaúcho Luciano Zucco (PL), acrescentando: "É o governo do imposto, do roubo dos aposentados e da tentativa de censura. A inflação volta a assombrar as famílias, a confiança desaparece e o País mergulha num retrocesso sem fim".