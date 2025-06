Mercosul, posição dos parlamentares

O deputado federal gaúcho Heitor Schuch (PSB, foto) voltou bastante otimista da Reunião da Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana (EuroLat) realizada em Lima, no Peru, onde representou o Brasil. O encontro, que reuniu de 1 a 3 de junho, parlamentares da União Europeia, do Parlasul, do Parlamento Andino, do Parlatino e da América Central, promoveu debates sobre questões econômicas, políticas e sociais.

Futuro do setor agrícola

Segundo Schuch, "um dos principais temas discutidos foi a crescente preocupação dos países europeus com o futuro do setor agrícola. Na maioria dos países europeus — com exceção de alguns, como França, Polônia e Romênia, onde a situação é um pouco diferente — há uma grande apreensão sobre o envelhecimento dos agricultores. Hoje, a idade média dos produtores rurais na Europa é de 58 anos".

Custos de produção

Outro ponto relevante apontado por Schuch é a elevação dos custos de produção agrícola no continente europeu. "Os preços dos insumos, especialmente os importados, subiram muito no último período, agravando a inflação do setor", observou. Ele também mencionou o temor generalizado de que a guerra na Ucrânia se prolongue, com possíveis desdobramentos em outras regiões, o que, segundo ele, "eleva ainda mais os custos e a insegurança no campo. Produzir em tempos de guerra não é uma tarefa simples", ressaltou.

Abastecimento alimentar

De acordo com o deputado, "há um movimento claro na Europa em busca de soluções para garantir o abastecimento alimentar; eles querem encontrar formas de comprar alimentos de qualidade a preços acessíveis, e enxergam no Mercosul uma oportunidade".

Política dos EUA preocupa

Apesar do consenso majoritário, Schuch ponderou que não há unanimidade entre os europeus. "A maioria dos parlamentares quer resolver essa questão para aumentar a disponibilidade de alimentos para suas populações. Mas também há resistências, especialmente em relação às políticas dos Estados Unidos e à incerteza sobre o futuro da Rússia sob o comando de Vladimir Putin, o que preocupa muito."

Avaliação otimista

O deputado também compartilhou uma avaliação otimista sobre o avanço do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. "Ouvi do vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), no sábado, que há uma previsão de que o acordo seja sacramentado em dezembro."

Postura resistente da França

Por fim, o congressista gaúcho destacou a postura da França, que é resistente ao acordo. "Independentemente de Lula, ou de quem quer que seja, tentar influenciar, isso não vai mudar. Se houver alguma mudança, será apenas em relação a anexos ou à inclusão de alguns produtos na lista de isenção, mas fora isso, não acredito."