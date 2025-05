Sem alternativas, governo mantém IOF

A semana foi movimentada em Brasília, com o governo defendendo a cobrança do IOF, criando uma "crise" entre Executivo e Legislativo. A oposição aproveitou a situação, dominando os debates no Congresso Nacional e na Esplanada dos Ministérios. O esperneio não adiantou, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou aos presidentes do Senado e da Câmara que o imposto será mantido. "Neste momento, o governo não tem alternativas." No Senado, cenas de violência contra a ministra Marina Silva. A deputada federal gaúcha Maria do Rosário (foto), do PT, protestou indignada, fazendo coro às mulheres do Parlamento e do governo.