Culpa dos governos anteriores

O deputado federal gaúcho Paulo Pimenta (PT, foto) responsabiliza os governos anteriores pelo esquema criminoso que se instalou no INSS, lesando milhares de pessoas. O parlamentar garante que os aposentados e pensionistas serão ressarcidos, e que todos os envolvidos serão responsabilizados.

Dinheiro dos aposentados

A lentidão do governo em restituir o dinheiro desviado das aposentadorias e pensões do INSS volta a ser criticada pelo deputado federal gaúcho Maurício Marcon (Podemos). Ele reclama que o governo tem barrado a instalação de uma CPI para investigar o caso, por saber que existem parentes do presidente da República envolvidos no esquema fraudulento.

Estatuto do idoso

A neutralidade de uma CPMI articulada pelo Senado, para investigar a fraude bilionária no INSS, é colocada em dúvida pelo deputado federal gaúcho Sanderson (PL). O parlamentar argumenta com o que diz o Estatuto do Idoso, "que determina a prioridade processual em casos envolvendo idosos". Ele solicita a instalação imediata de uma CPI formada apenas por deputados, para punir os culpados.

Securitização das dívidas dos produtores

A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado aprovou, terça-feira, o Projeto de Lei nº 320/2025, que propõe uma nova securitização das dívidas acumuladas dos produtores rurais. A proposta, de autoria do senador gaúcho Luis Carlos Heinze (PP), com parecer aprovado de autoria do senador gaúcho Hamilton Mourão (Republicanos), segue agora para análise da Comissão de Assuntos Econômicos.

Manter a mobilização

Luis Carlos Heinze celebrou o avanço do projeto: "desde fevereiro que trabalho incansavelmente nessa pauta. O que conseguimos hoje é um pequeno passo, mas já representa um alento para milhares de produtores rurais. Ainda temos um longo caminho até a sanção da lei, por isso é fundamental manter a mobilização".

Prefeitos em Brasília

"A Marcha dos Prefeitos reuniu milhares de prefeitos novamente em Brasília, esta semana, e nós constatamos cada vez mais a centralização de recursos na União e a redistribuição das responsabilidades para os municípios". O protesto foi feito, da tribuna, pelo deputado federal gaúcho Ronaldo Nogueira (Republicanos).

Municípios sufocados

O parlamentar gaúcho observou que "as principais demandas dos prefeitos estão relacionadas ao tripé da seguridade social: assistência social, Previdência e saúde". Na visão de Ronaldo Nogueira, "os municípios estão sufocados pelo excesso de demandas, e nós precisamos revisitar o modelo da seguridade social, principalmente o princípio da universalidade do Sistema Único de Saúde (SUS)".

Pensando na próxima geração

O congressista salientou que "quem tem condições de pagar por um serviço de saúde, quem tem patrimônio e quem tem boa renda não necessariamente necessita ter 100% da cobertura do SUS. Essa é uma demanda que este Congresso Nacional precisará enfrentar pensando na próxima geração, e não na próxima eleição", disparou Ronaldo Nogueira.