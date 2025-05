Marco Legal Brasileiro é desafio no Congresso Nacional

O Senado aprovou, em dezembro, e agora está na Câmara a Lei do Marco Legal Brasileiro de Inteligência Artificial, que faz um reconhecimento autoral de jornalistas, de criadores de conteúdo intelectual. Agora, resta aos deputados fazerem com que o projeto tenha maior velocidade na tramitação no Parlamento.

Liberdade de todos

Liberdade de imprensa é liberdade de todos. A verdade é o primeiro passo para um mundo melhor. Em uma mensagem histórica aos jornalistas de todo o mundo, o Papa Leão XIV reafirmou seu compromisso com a liberdade de imprensa e a busca pela verdade. Diante de uma multidão de comunicadores, no Vaticano, na segunda-feira o Pontífice foi aplaudido ao pedir "o fim da guerra de palavras" e a libertação dos jornalistas presos injustamente ao redor do mundo.

Promoção da paz

Leão XIV destacou o papel vital da imprensa na promoção da paz, do diálogo e da justiça. Em tempos de polarização, sua mensagem ressoa como um chamado à responsabilidade e ao respeito na comunicação.

Fim da guerra de palavras

"A paz começa com cada um de nós, com a forma como olhamos para os outros, ouvimos os outros e falamos sobre os outros. Precisamos dizer não à guerra de palavras, de imagens", defendeu o Sumo Pontífice.

Papa conectado com a realidade

A Associação Nacional de Jornais (ANJ) classificou como extremamente alentadora a manifestação do Papa. O presidente-executivo da ANJ, Marcelo Rech, disse à coluna Repórter Brasília, "acreditar que é a mais veemente defesa da liberdade de imprensa, da importância do Jornalismo, feita por um papa, e eu acho que mostrou um papa muito conectado com a realidade, com os desafios da atualidade".

Mundo da inteligência artificial

Na avaliação de Marcelo Rech, "ao mesmo tempo que faz a defesa da liberdade de imprensa, da valorização, da importância do Jornalismo, o Papa Leão XIV também levanta as suas preocupações, que caminham junto com esse novo mundo da inteligência artificial. É um papa que realmente está muito atualizado, muito conectado com os efeitos perversos da perda de noção da realidade com a erosão da verdade dos fatos", atestou o presidente da ANJ.

Defesa do Jornalismo

"É muito bom, extremamente satisfatório e alentador, entusiasmante, ver o papa fazer a defesa do Jornalismo, que é a defesa da busca da verdade. Mostra que é um aliado à causa da liberdade de imprensa e da busca da verdade dos fatos, da realidade; que a imprensa não é simplesmente um elemento, é uma atividade que busca retratar a realidade", avaliou Rech.