Senadores contra mais deputados

O projeto que amplia o número de deputados de 513 para 531, aprovado pelos deputados dia 6 de maio, chegou ao Senado dois dias depois, dia 8, e, aguarda despacho do presidente Davi Alcolumbre (União Brasil-AP, foto), para definir para qual a comissão que o projeto irá tramitar. Fontes do Senado avaliam que é muito difícil saber se há disposição dos senadores para aprovar o projeto. Líderes partidários da Câmara dizem que o presidente do Senado se comprometeu a pautar o projeto que aumenta o número de parlamentares. Os três senadores gaúchos são contra ampliar o número de deputados.

Coerência nas decisões

Na opinião do senador gaúcho, Luis Carlos Heinze (PP), "ampliar o número de parlamentares, neste momento, é fechar os olhos para a crise nas contas públicas e para tantas outras questões críticas. O que o Brasil e o RS precisam é de coerência nas decisões e eficiência na fiscalização".

Escândalo de corrupção

Sem rodeios, Heinze disse à coluna: "Estamos, mais uma vez, diante de um escândalo de corrupção que exige ação firme do Parlamento. Não é hora de discutir ampliação da representatividade, e sim de torná-la mais eficiente".

Mourão é contra

"Sou contra o aumento, pelo impacto orçamentário que irá causar ao País, que já sofre com a irresponsabilidade fiscal do governo", disse à coluna Repórter Brasília. O senador acrescentou: "Porém, nossa Constituição estabelece que o número de deputados federais por estado deve ser proporcional à população, e a realidade do Brasil do século XXI é bem mais complexa do que a de anos atrás".

Crescimento populacional

Na visão de Mourão, "o crescimento populacional das últimas décadas tem de ser considerado, e a Constituição deve ser cumprida para manter a proporcionalidade".

Paim é contra

O senador Paulo Paim (PT) vai se manifestar após o Senado definir em qual comissão o texto será discutido. Já adianta, porém, que é contra.

Mudanças no Senado

Para o deputado federal gaúcho Heitor Schuch (PSB), o projeto poderia ter sido trabalhado de maneira diferente. "Espero que o Senado faça as correções que precisa fazer, e torço para que o Supremo não mude tudo que foi pautado aqui".

Elitizar o Parlamento

Schuch acha que o projeto do aumento do número de parlamentares não é correto. "Isso é para elitizar o Parlamento, para excluir do Legislativo, justamente pessoas de setores mais operários, da agricultura familiar, por exemplo, vão ter cada vez menos espaço para ser parlamentar."