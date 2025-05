Eduardo Leite no PSD busca liderar projeto nacional

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, deixou o PSDB e se filiou, na sexta-feira, ao PSD. Leite é cotado para disputar, em 2026, a presidência da República ou o Senado. "Eduardo Leite possui enorme experiência na vida pública, mesmo ainda muito jovem. É um extraordinário gestor, com enorme espírito público. Chega no partido como um pré-candidato à presidência da República", afirmou Gilberto Kassab, que anunciou que Eduardo Leite será o presidente do PSD no Rio Grande do Sul. Para o deputado federal gaúcho Daniel Trzeciak (PSDB, foto), que vai permanecer no ninho tucano, "é legítimo e natural que outras referências partidárias sigam o mesmo caminho", destacou.

Tarcísio e Ratinho Júnior

O governador do Rio Grande do Sul manifestou seu desejo de liderar uma chapa nacional. Adiantou, entretanto, que não quer impor sua ambição pessoal sobre o projeto do partido, e que admite disputar o Senado, e apoiar para a presidência outros nomes, como o do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), de quem Kassab é secretário de governo. A sigla de Kassab também tem, internamente, outro pré-candidato, o governador do Paraná Ratinho Júnior, com quem Eduardo leite também conversou. Leite estava no PSDB há 24 anos.

Meu prazo é outro

"Meu prazo é outro, até mesmo por força de lei, já que estou deputado federal pelo PSDB, devendo, assim, fidelidade, compromisso e respeito à sigla, ainda não oficialmente fundida", disse à coluna Repórter Brasília, o deputado Daniel Trzeciak, acrescentando que, "mais do que as siglas, o que realmente importa para mim são os compromissos e as relações construídas com as pessoas".

Busca do melhor caminho

"O PSDB teve (e ainda tem) um papel relevante na minha trajetória. No entanto, a política vem exigindo posicionamentos claros, e, em breve, será o momento de cada um de nós também optarmos pelo caminho que melhor represente o projeto que desejamos para o futuro", acentuou Daniel Trzeciak.

Recesso branco

Apesar dos inúmeros temas polêmicos pendentes de votação no Congresso Nacional, como a coluna havia anunciado; deputados e senadores começam a semana com uma espécie de recesso branco. Por conta da viagem ao exterior, dos presidentes do Senado e da Câmara, as urgências de importantes temas ficaram em ritmo lento.

Presidentes no exterior

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), estará nos EUA, participando de um fórum com empresários e outras autoridades, entre elas o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso. Já o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), embarcou para a terceira viagem ao lado do presidente Lula, para a China. Na semana, estão previstas apenas sessões de homenagens e eventos no Congresso.

Mais deputados

Na última semana foi aprovado o projeto que aumenta o número de deputados de 513 para 531. Portanto, se o Senado aprovar a proposta, a partir da próxima legislatura, o Parlamento terá mais deputados para não trabalhar durante o recesso branco.