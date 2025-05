PP não estará com governo em 2026, garante presidente nacional Ciro Nogueira

O presidente nacional do Progressistas, senador Ciro Nogueira (foto), foi o palestrante do almoço-debate do Lide Brasília realizado nesta terça (6). O tema da conferência aos empresários e convidados do grupo foi "Conjuntura política e seus desafios para o futuro do Brasil".

Não estaremos no palanque com Lula

Ciro Nogueira garantiu que o PP não estará no palanque com o governo Lula no próximo ano. "Podem vir com 50 ministérios, mas não estaremos com o projeto do presidente Lula. Não acreditamos no atual governo, mas infelizmente temos que conviver com ele até o próximo ano. Iremos fazer de tudo para diminuir os danos que possa fazer ao País."

Superar polarização

Aos empresários, lideranças classistas e políticos de diversos partidos, Ciro Nogueira reforçou a necessidade de superar a polarização entre Lula e Bolsonaro e propor um projeto de longo prazo. "Não tem como fazer um projeto político no Brasil sem a participação de Lula e Bolsonaro, mas também é verdade que temos 30% da população com a esquerda, 30% com a direita e 40% no centro. Recado foi dado nas eleições. Precisamos pensar no Brasil sem preconceitos ideológicos."

Reformas estruturantes

O senador progressista criticou o tamanho da máquina pública e defendeu reformas estruturantes. "Não temos mais como gastar 47% do nosso PIB com a máquina pública. Precisamos de um pacto entre Executivo e Legislativo para diminuir o tamanho do Estado", defendeu.

Unificação nacional

Ciro Nogueira sugeriu a criação de um fundo soberano voltado para inovação e capacitação profissional e disse que está dialogando com governadores e lideranças políticas para a construção de um projeto de unificação nacional. "Chega dessa disputa absurda, de discutir o 8 de janeiro o tempo todo. As facções estão tomando conta do Brasil enquanto perdemos tempo com pautas que não melhoram a vida das pessoas."

Críticas ao PT

O governador Ibaneis Rocha (MDB) afirmou que "o País já não aguenta mais tanto sofrimento", e fez duras críticas aos governos petistas. "Nascer, morrer, votar no PT, como diz o velho Monsanto, só se faz uma vez. Eles não têm projeto, não têm articulação, não gostam de empresários. A grande maioria nunca assinou uma carteira de trabalho."

Força empresarial

Comandado pelo ex-senador Paulo Octávio, o Lide Brasília reúne os maiores empresários e lideranças classistas do DF. Paulo Octávio defende a criação de um projeto de Brasil. "Um projeto que não seja de partido político ou de candidato, mas que seja de país, ou estaremos sem rumo."