Federação União Brasil e PP

O anúncio da criação da Federação entre União Brasil e PP (Progressistas), em tarde movimentada no Congresso Nacional, na terça-feira, deixa em aberto a decisão sobre quem será o candidato do grupo à presidência da República em 2026. Ronaldo Caiado, governador de Goiás (União), lançou sua pré-candidatura no início de abril, em Salvador, mesmo sem o apoio formal do União Brasil.

Desligar de Lula

Perguntado como irá funcionar a partir de agora uma formação partidária com duas cabeças, Caiado fez elogios à federação. Na disputa para ser o escolhido, o governador de Goiás afirmou esperar que o União Progressista (UP) desembarque em breve da base do governo Lula. "A nossa decisão mudou o cenário político nacional. Já demos um passo importante. Saímos na frente e com o tempo necessário para consolidar a campanha à presidência."

Maioria das prefeituras

O deputado federal gaúcho Luiz Carlos Busato (União Brasil, foto) destaca que a federação União Progressista "fortalece muito os dois partidos, tanto em nível nacional quanto no Rio Grande do Sul". O parlamentar vem se reunindo com prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e lideranças, mostrando as vantagens da UP, que passa a ter a grande maioria das prefeituras.

Agora os ajustes

Luiz Carlos Busato disse à coluna Repórter Brasília que "isso é muito bom, tanto por parte de alguns municípios do União Brasil quanto do Progressistas. Agora fazemos os ajustes, pois tem alguns municípios que os integrantes são inimigos políticos. Com a federação, vão ter que estar de braços dados. Vão ter que estar juntos. O prefeito, o próximo prefeito, vai ter que ser escolhido de comum acordo".

Bom para o Rio Grande

Luiz Carlos Busato apontou que para o União Brasil do Rio Grande do Sul a federação não é ruim. "Eu já conversei com o Covatti (presidente do PP), nós já trocamos ideias, fizemos alguns acordos de multa convivência para que nenhum prejudique o outro, isso é muito importante, que não haja esse espírito de um partido querer engolir o outro. Isso está bem pacificado, e está bem ajustado comigo e com o Covatti."

Concordância de 100%

"Tem um artigo do acordo da federação de que a decisão da escolha de governador, vice-governador e senadores tem que ser de comum acordo, com 100% de concordância dos dois partidos".

Presidência da República

Questionado sobre se o candidato à presidência da República é Ronaldo Caiado, Luiz Carlos Busato afirmou que Caiado é o pré-candidato a presidente, ele já se lançou já faz algum tempo. "É óbvio que a candidatura dele vai depender da evolução e das pesquisas. Ele é um bom governador, não podemos negar. As notas dele de aprovação são muito boas. Hoje já fiz uma reunião com o Covatti, já ajustamos esses detalhes todos para não ter nenhum problema."