Agro gaúcho cobra soluções do governo Lula

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, da Câmara dos Deputados, realizou na terça-feira (22) uma audiência pública para debater, por cerca de cinco horas, a grave situação do agronegócio no Rio Grande do Sul e cobrar soluções do governo.

Decisão tem que ser política

Proposta do deputado federal gaúcho Afonso Hamm (PP), a iniciativa visa encontrar soluções urgentes para os desafios que assolam o setor, como os impactos da estiagem. "Decisão tem que ser política", defendem lideranças.

Securitização das dívidas

O deputado Afonso Hamm presidiu a audiência pública, com presença de deputados federais, estaduais, vereadores e lideranças do setor agropecuário, e apontou quatro temas a serem decididos com urgência: a securitização das dívidas; inclusive o senador gaúcho Luis Carlos Heinze (PP) é o autor dessa proposta no Senado, e o deputado federal gaúcho Pedro Westphalen (PP) é o autor na Câmara dos Deputados; impactos da estiagem; prorrogação dos prazos de financiamento, e a melhoria. São esses os principais tópicos que vão pautar a situação para que tenhamos um encaminhamento rápido.

Reunião com Lula

Afonso Hamm afirmou que a meta é, através da bancada gaúcha, marcar uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com a participação de deputados e senadores de todos os partidos para mostrar ao presidente a situação dos produtores do Rio Grande do Sul, num diálogo franco e aberto.

Salvar o agro no Brasil

O ministro Augusto Nardes, conselheiro do Tribunal de Contas da União, participou da reunião em defesa do agro gaúcho na Câmara dos Deputados e lembrou de episódio semelhante ocorrido há 20 anos, quando os gaúchos, unidos, saíram do Rio Grande a cavalo, de trator, de caminhão, vieram a Brasília para pressionar. "O movimento salvou o agro no Brasil para os mais jovens", afirmou o ministro.

Grande avanço

Nardes destacou: "foi um momento importante que tivemos do Brasil. Produzimos 70 milhões, hoje estamos produzindo 300 milhões de toneladas. Foi um grande avanço. Não podemos enfraquecer", apontou o ministro gaúcho do TCU. "Por isso que eu estou acompanhando desde o início o Gedeão Pereira (presidente da Farsul). Já estivemos com o (ministro da Fazenda) Fernando Haddad (PT), conversando, buscando um respaldo técnico. O que falta para o RS é coragem de um governante estabelecer a política de irrigação", disparou.

Não salvar o Rio Grande é um erro

"Eu não sou governo. Quero deixar bem claro, eu fiscalizo o governo, eu estou lá para penalizar o governo quando comete erros", afirmou Augusto Nardes, acrescentando: "eu acho que o fato de não investir e não salvar o Rio Grande é um grande erro do governo, porque isso vai acabar com o emprego, vai acabar com o desenvolvimento daquele estado".