Impactos de consumir menos carne na França

Mais da metade dos franceses afirma diminuir consumo de carne bovina. Um estudo do instituto Opinion Way, divulgado nesta quinta-feira, aponta que 53% dos franceses estão consumindo menos carne. Os motivos são três: o preço do produto, a preocupação com o meio ambiente e a causa animal. "Não é algo que preocupa o mercado de produção brasileiro", avalia o deputado federal gaúcho Alceu Moreira (MDB, foto).

Produção própria de alimentos

Alceu Moreira disse à coluna Repórter Brasília que os franceses passam a trabalhar para o consumo em coisas que são capazes de produzir para a alimentação. "É uma estratégia comercial correta. Para o Brasil, por exemplo, o mercado europeu de carnes é muito pequeno. A expansão que está acontecendo em outros países asiáticos oferece mercados muito melhores para o consumo dos produtos brasileiros."

Não teremos crise

Na opinião do líder agropecuarista, "não teremos, com certeza, nas próximas duas décadas, nenhuma crise na produção de bovinocultura, carne bovina, porque a tendência é grande parte da população que ainda não está consumindo carne, ou consumindo muito menos do que devia, aumente seu poder aquisitivo, e aumente o consumo de carne bovina".

Jovens consomem menos

O Opinion Way revela que a queda no consumo de carne bovina na França é mais pronunciada nas faixas etárias dos 45 aos 60 anos e dos 61 anos para cima. Ela é mais estável nas faixas etárias dos 26 aos 44 anos, e dos 18 aos 25 anos; porque a população mais jovem já tem o hábito de consumir menos produtos de origem animal.

Saudável sem carne vermelha

Para o endocrinologista e nutricionista Boris Hansel, do hospital Bichat, em Paris, "é possível ser saudável sem comer carne vermelha". Em entrevista à Franceinfo, segundo afirmou a jornalista gaúcha Daniele Franco, "o especialista ressaltou que peixes, ovos e produtos de origem vegetal, podem suprir a necessidade de proteína. A ideia não é de se proibir de comer carne, mas de saber que podemos viver sem", defende.

13º para beneficiários do BPC

O deputado federal gaúcho Pompeo de Mattos (PDT) apresentou o Projeto de Lei 50/22 para garantir o 13º salário aos beneficiários do BPC — Benefício de Prestação Continuada, concedido aos idosos, às pessoas com deficiência e também aos beneficiários do Programa Auxílio Brasil, antigo Bolsa Família. O parlamentar disse à coluna "que vem dialogando com o ministro da Previdência, Carlos Lupi, e também com a Casa Civil, para que o governo conceda o 13º salário para o BPC".

Pessoas deficientes e idosas

O parlamentar assinala que pessoas com deficiência e idosas com mais de 65 anos têm dificuldade de se manter, por isso recebem o BPC. Inclusive, a renda per capita dessas famílias é de

R$ 303,00, ou seja, um quarto do salário-mínimo. "Quem é que vive com um quarto do salário-mínimo? E essas pessoas que recebem o BPC não têm direito ao 13º salário", acentua o parlamentar.