Semana esvaziada em Brasília

Mais uma vez, a "Brasília Federal", da Esplanada dos Ministérios, vive uma semana esvaziada, em que os compromissos políticos e as pautas do País ficam em segundo plano. Já a chamada por alguns de "Brasília Local", está turbinando com a comemoração dos seus 65 anos, que ocorre dia 21 de abril. Grandes eventos com shows e espetáculos diversos, empolgam a população e o governo do Distrito Federal apresentando suas obras, com destaque para o Túnel Rei Pelé, em Taguatinga.

Pré-candidaturas lançadas

Em cinco anos, mostra a Secretaria de Obras do Distrito Federal, 6,2 mil obras foram entregues à população, para comemoração do governador Ibaneis Rocha (MDB), que, na onda favorável, aproveitou para lançar oficialmente sua pré-candidatura ao Senado para 2026 e de sua vice, Celina Leão (PP), ao governo do Distrito Federal, num evento em Ceilândia, uma das maiores regiões administrativas de Brasília.

Agenda parou

Aproveitando o feriado da Páscoa, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), estendeu ainda mais o feriadão com uma viagem pessoal em família, e só deve retornar na próxima semana. Com isso, a agenda legislativa da Câmara praticamente parou.

Em ritmo lento

Mesmo com apenas três dias úteis nesta semana — de segunda a quarta —, as atividades são simbólicas, os parlamentares puderam registrar presença pelo sistema Infoleg, sem precisar pisar no plenário. Tudo online, tudo remoto. Em tese, o trabalho continuou, mas na prática, o ritmo é mínimo.

Só depois da Páscoa

Enquanto isso, projetos importantes, como o PL da anistia, que muito tem sido discutido, só deve ir à pauta na semana que vem, na reunião de líderes do dia 24. Isso sem contar a PEC da Segurança Pública, que já foi apresentada aos líderes, mas que só deve ser protocolada também na próxima semana; e outros projetos importantes como o Plano Nacional de Educação, Imposto de Renda, a regulamentação das redes sociais e até mesmo da inteligência artificial. Além disso, tem a reforma da previdência dos militares, projeto tratado como prioridade pelo governo, para que ele já comece a valer a partir do ano que vem.

Recesso disfarçado

A questão vai além do calendário. É sobre compromisso, responsabilidade e ética pública. A máquina do Legislativo não pode parar porque um feriado apareceu no caminho. Num país com tantos desafios sociais e econômicos, essa cultura do "recesso disfarçado" é prejudicial. Lembrando que logo chegam as festas "juninas" no Nordeste, em junho e julho, quando, mais uma vez, tudo trava no Parlamento. O Brasil não pode parar porque alguns decidiram descansar mais do que trabalhar.