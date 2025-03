Lula no Japão quer ampliar mercado com a Ásia

Para os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), e do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União Brasil), a viagem à Tóquio tem um interesse bastante focado; ajustar os ponteiros com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para ver quem ocupará as cadeiras da Esplanada, na reforma ministerial. Acompanhado de um grande número de ministros do governo, além de Motta e de Alcolumbre, Lula (foto) está no Japão para discutir acordo com Mercosul e comercialização de carne brasileira no País. A viagem tem como objetivo, ampliar parcerias comerciais na Ásia. O governo considera estratégico diversificar as correntes de negócios e sinalizar equilíbrio na guerra comercial travada atualmente entre chineses e norte-americanos.

Brasil isolado

O deputado federal gaúcho Bohn Gass (PT) destacou a importância da viagem de Lula, que "está pensando no Brasil". Na opinião do petista, "tínhamos um período anterior que o presidente da República isolava o Brasil, apequenava o País".

Abrindo mercados

"Nós abrimos mercado para produção agrícola, frigoríficos, a produção da carne, abrimos mercado para relações tecnológicas, abrimos mercados em todos os sentidos, então já estamos colhendo resultados", acentuou o deputado Bohn Gass, acrescentando que "a economia brasileira já está crescendo, o Brasil ocupa espaços importantes no mundo".

Expressão de grandeza

A recondução de Dilma Rousseff (PT) à presidência do Brics - parceria entre cinco das maiores economias emergentes do mundo: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul -, no ano em que a Rússia indicaria o presidente, "é uma expressão de grandeza do Brasil", considerou Bohn Gass.

Tarifaço de Trump

"O tarifaço que vem sendo anunciado por Donald Trump é uma ameaça que ele não vai conseguir levar adiante. Ele vai ter dificuldades no próprio Estados Unidos. É muito blefe para poucos resultados. Trump não vai conseguir levar a cabo todas as ameaças e chantagens que está fazendo hoje", diz Bohn Gass.

Terceiro maior parceiro comercial

Em 2024, o Japão foi o terceiro maior parceiro comercial do Brasil na Ásia, e terceiro maior destino de exportações brasileiras, com intercâmbio comercial de US$ 11 bilhões e superávit de US$ 148 milhões para o Brasil, segundo o Itamaraty. A comitiva presidencial deve deixar Tóquio na quinta-feira (27) e seguir para Hanói.

Reforma ministerial

Lula deve articular também, durante a viagem, novas fases da reforma ministerial com os presidentes da Câmara e do Senado e aproveitar para discutir a votação de pautas prioritárias para o governo no Congresso Nacional.