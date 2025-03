Violência contra mulheres

Um dos muitos indicadores alarmantes da nova pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública é que mais de 20 milhões de mulheres relataram algum tipo de violência no último ano. "O feminicídio segue sendo uma ferida aberta em nossa sociedade, com números alarmantes que não podemos aceitar", disse, à coluna Repórter Brasília, o senador gaúcho Paulo Paim (PT).

Assédio moral

Na visão do senador gaúcho, "a violência contra as mulheres não é apenas física; ela também se manifesta de forma psicológica, por meio do assédio moral, do preconceito e da discriminação. Essas práticas tóxicas precisam ser enfrentadas com coragem, com leis mais duras e com educação para transformar mentalidades", cobra Paulo Paim.

Desafio do machismo

Paim aponta o machismo enraizado em nossa cultura como um dos principais desafios. "Ele perpetua comportamentos que desvalorizam as mulheres e restringem suas oportunidades. Precisamos de políticas públicas efetivas, que incluam campanhas de conscientização, ações educativas nas escolas e programas de apoio às vítimas de violência."

Responsabilidade de estados e municípios

Para o senador petista, "é fundamental que estados e municípios assumam um papel ativo na defesa das mulheres, fortalecendo redes de proteção e oferecendo suporte integral às vítimas", aconselha o senador Paulo Paim.

Fórum de Segurança Pública

A pesquisa Datafolha, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, estima que 37,5% das mulheres, com idade de 16 anos ou mais, sofreram violência física, sexual ou psicológica nos últimos 12 meses; o que corresponde a 21,4 milhões de mulheres.

Coniventes e silenciosos

A diretora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Samira Bueno, alerta que "enquanto nós continuarmos coniventes e silenciando, mais mulheres vão continuar sofrendo violência, e pior, muitas dessas mulheres acabarão sendo vítimas fatais dessa violência".

Episódios violentos

Maridos, companheiros ou namorados foram responsáveis por 40% dos episódios violentos. A pesquisa mostrou também que nove em cada 10 mulheres foram atacadas ou receberam ofensas na presença de testemunhas.

Assédio sexual

Outro dado assustador revelado pela pesquisa é que 49,6% das mulheres foram vítimas de assédio sexual no último ano. São mais de 29 milhões de brasileiras. Também o maior número desde o início da série histórica em 2017.

Crime de stalking

Entre os casos de assédio, 8,5 milhões de mulheres foram ameaçadas e perseguidas repetidas vezes no crime de stalking, até mesmo de forma virtual.

Intimidade exposta

A pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, pela primeira vez, verificou quem teve a intimidade exposta de forma indevida. Foram mais de 1,5 milhão de vítimas de vazamento de fotos e vídeos íntimos.