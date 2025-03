Preços dos alimentos terá alta contida, garante Alckmin

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), garantiu nesta segunda-feira (10) que não haverá heterodoxia em medidas para reduzir preços de alimentos anunciadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.Medidas para conter alta dos preços“O governo está adotando medidas para conter a alta dos preços, como a isenção do imposto de importação em alguns produtos, e a ampliação dos estoques reguladores da Conab”, afirmou Geraldo Alckmin, em entrevista à CBN.Importados mais baratosNa opinião de Tatiana Pinheiro, economista chefe da Galápagos Capital, “com a suspensão do imposto de importação, os importados chegariam mais baratos ao Brasil, e pressionariam os produtores nacionais a reduzir seus preços, poderia dar resultado sim”.Oferta localO grande ponto, argumenta a economista, “é que grande parte da oferta desses produtos é uma oferta local, então a participação do importado é menor. Quais são esses produtos? Café, carne, óleo de soja, azeite tem uma participação maior de importação, mais massa, então tem uma pequena participação de importação”.Efeito menor“Mas como ele é a grande oferta, é por isso que a gente fala que a redução do imposto de importação tem efeito, ela é bem-vinda, ela é a medida certa, mas ela vai ter um efeito menor”, explicou a economista.Negociação com os estados“O efeito maior seria se o governo conseguisse uma negociação com os estados para a redução ou a exoneração do ICMS no preço desses produtos. Aí sim, o efeito é bem maior”, assinala Tatiana Pinheiro. Reduzir imposto“Reduzir imposto deve ser festejado, especialmente quando se trata de alimentos da cesta básica”, pontuou Geraldo Alckmin. Segundo o vice-presidente, “estados como Piauí e Ceará já estudam a possibilidade de reduzir o ICMS de produtos essenciais, contribuindo para aliviar o impacto da inflação na população”.Caminho é o diálogoA guerra tarifária imposta por Donald Trump inclui a taxação de 25% sobre o aço e o alumínio importados. Alckmin revelou que o governo brasileiro já iniciou negociações para tentar minimizar os impactos das medidas. “O caminho é o diálogo”, disse.Medicamentos para autistasO deputado federal gaúcho Pompeo de Mattos (PDT) quer incluir medicamentos gratuitos para autistas no programa Farmácia Popular. O deputado explica que “o objetivo é garantir que famílias de baixa renda tenham acesso a tratamentos essenciais, proporcionando mais qualidade de vida às pessoas com Transtorno do Espectro Autista”.Orçamento e emendas parlamentaresA deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR), nova ministra de Relações Institucionais, tem dois grandes desafios: aprovar o Orçamento de 2025 e destravar a liberação de emendas parlamentares.Aumento de criminalidade“As notícias do aumento da criminalidade em todo o Brasil, assusta a população. O medo de sair de casa sem saber se voltará cria um ambiente crescente de tensão – roubos, assaltos, latrocínios, violência sexual, e transformam a vida da população numa rotina de angústia”. A afirmação é do deputado federal gaúcho Osmar Terra (MDB), membro da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado.