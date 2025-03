Grandes desafios de Lula

Após o Carnaval, o governo e o Congresso Nacional enfrentam desafios significativos para avançar em pautas prioritárias e resolver problemas estruturais do país. Entre as principais dificuldades estão a inflação, o preço alto dos alimentos e um tema que tem monopolizado o país: "Anistia Já" e "Sem Anistia". O deputado Bohn Gass, defende a diminuição dos custos dos alimentos e dos combustíveis. Já Afonso Hamm, chama os ministros de Lula de "banda desafinada".

Construção de consensos

Com a reforma ministerial em andamento, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tem que colocar nos pontos chaves, pessoas que tenham trânsito junto ao Parlamento. A deputada Gleisi Hoffman, no Relações Institucionais, é uma tentativa. O governo tem que negociar com o Congresso para aprovar projetos estratégicos, mas enfrenta resistência de grupos políticos com interesses divergentes, tornando difícil a construção de consensos.

Pressão por Gastos Públicos

Cada vez mais parlamentares e a população, de um modo geral reclamam dos gastos públicos. Dizem que o governo poderia fazer mais a esse respeito, além de promessas e narrativas. Há demandas por aumento de investimentos em áreas como saúde, educação e infraestrutura, mas o orçamento é limitado e há necessidade de controle do déficit fiscal.

Custos dos alimentos e combustíveis

Na avaliação do deputado Bohn Gass (PT/RS), entre os grandes desafios do presidente Lula e também do Congresso Nacional, é que a economia continue crescendo. A segunda coisa mais importante, na visão do parlamentar gaúcho, "é nós conseguirmos diminuir os custos dos alimentos e dos combustíveis, e a terceira coisa da política é a gente avançar no processo da democracia", apontou.

Regulação das redes sociais

Outros pontos destacados pelo deputado Bohn Gass, "é a regulação das redes sociais. A regulação contra fake News". Na opinião do congressista, "a economia cresce, os custos baixam para o povo e a gente tem democracia. Não existem essas mentiras todas que dizem por aí, nós já estamos bem. O país anda", comemorou o parlamentar.

Impedir a Anistia

Na opinião do parlamentar, "o Congresso vai impedir a Anistia dos envolvidos nos episódios de 8 de janeiro.

Falta uma agenda interna

O deputado Afonso Hamm (PP/RS), presidente da Frente da Uva, Sucos, Vinhos e Espumantes fez, em entrevista à coluna Repórter Brasília, duras críticas ao presidente. Na visão do parlamentar progressista, "o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não se preparou para governar o Brasil, ele preparou uma pauta de agenda internacional".

Banda desafinada

Na opinião de Afonso Hamm, "o presidente Lula tem um grupo grande de ministros, que é uma "banda desafinada", que muitos, vamos dizer assim, não tem o preparo para estarem como gestores, não tem uma interlocução. Lula não focou nas principais questões que é fazer a administração e a gestão do país", disparou Hamm.

Plano Safra

O deputado Afonso Hamm, voltou a criticar o governo pelos cortes dos recursos do Plano Safra. "A primeira notícia foi usar o agro como escudo para forçar uma votação", protestou o congressista.