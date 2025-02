Redução da idade mínima para cargos majoritários é debatida no Congresso Nacional

Tramita na Câmara dos Deputados, uma proposta do deputado Eros Biondini (PL-MG) que muda a idade mínima para concorrer a cargos majoritários. A idade mínima exigida hoje é 35 anos. Pelo projeto, o limite seria reduzido para 30 anos. Inicialmente a proposta era vista como uma forma de beneficiar o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). Depois ganhou força com apoio de parlamentares jovens que vislumbram novas posições, hoje limitadas pela idade. Na opinião do deputado federal gaúcho Elvino Bohn Gass (PT, foto), o projeto não passa no Congresso.

Situações casuísticas

"O Brasil não pode viver de situações casuísticas. Temos que ter maturidade nas nossas votações, e não votar questões casuísticas", disparou Elvino Bohn Gass.

Exigência para outros cargos

A proposta também altera as exigências para outros cargos. Interessados em disputar governos estaduais poderiam se lançar a partir dos 28 anos, enquanto quem tem ao menos 20 poderia concorrer aos cargos de deputado federal, estadual e distrital. A proposta já reúne 71 assinaturas, destas, 56 de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Mineiro na torcida

O principal torcedor para que a proposta emplaque é o deputado Nikolas Ferreira, que completará 30 anos em maio do ano que vem. O parlamentar serviu de inspiração para o autor do projeto e já manifestou interesse em disputar uma cadeira no Senado.

Oportunidade para o prefeito de Recife

A proposta também é recebida com entusiasmo em Pernambuco. Articuladores do prefeito de Recife, João Campos (PSB), que fará 32 anos este ano, veem essa proposta de emenda à Constituição (PEC) como uma oportunidade de permitir que o prefeito entre na corrida ao governo de Pernambuco em 2026.

Solução para o Ceará

A PEC interessa também ao deputado André Fernandes (PL), que, prestes a completar 28 anos, poderia buscar o governo do Ceará. Com isso, seria resolvido um impasse do partido no estado entre as duas principais lideranças: André Fernandes e o deputado estadual, Carmelo Neto, de 23 anos.

