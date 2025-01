Precarização do SUS leva a sofrimento e morte, afirma deputado gaúcho

"A falta de planejamento dos governos estaduais e municipais, somada à insuficiência de investimentos federais, têm levado à precarização do sistema público de saúde, resultando no sofrimento e morte de pessoas que esperam nas filas do SUS", denuncia o deputado José Nelto (União-GO). Já o deputado federal gaúcho Pedro Westphalen (PP, foto), que é médico e presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Serviços de Saúde da Câmara dos Deputados, vê com muita preocupação a situação da saúde. "O Sistema Único de Saúde (SUS) no setor ambulatorial é um desastre."

Corrupção agrava o problema

Outro problema apontado por José Nelto para "a falência do sistema público de saúde, além da falta de gestão, é a corrupção". Um exemplo, segundo o parlamentar, "é o gasto de milhões de reais em caixas de medicamentos que, muitas vezes, chegam vazias ao destino final".

10 anos sem corrigir tabela

Pedro Westphalen argumenta que o subfinanciamento do SUS ficou praticamente 10 anos sem corrigir a tabela. "Fui relator do projeto do deputado Brita Bahia, que vai reajustar todo ano o SUS de acordo com a inflação, e isso vai a longo prazo corrigir um problema deficitário."

Municípios aplicam mais

Na realidade, "o que existe é que todos os municípios do Rio Grande do Sul aplicam mais do que os 15% da sua obrigação constitucional, porque existe dificuldade de repasse do estado e da federação, principalmente da federação, que não cumpre a sua parte", criticou Westphalen.

SUS e saúde suplementar

Pedro Westphalen falou ao Repórter Brasília sobre alguns números. "Nós temos 150 milhões de brasileiros que usam o Sistema Único de Saúde, e se gastam R$ 150 bilhões com esses brasileiros. Temos 52 milhões de brasileiros que são da saúde suplementar, que gastam R$ 250 bilhões, é quatro vezes mais que o Sistema Único de Saúde."

Espera de quatro anos

O congressista enfatiza que "temos pessoas esperando quatro anos para operar um quadril, operar um joelho. Muitos morrem na fila, e é verdade, isso é uma constatação que tem que ser tratada nas três esferas em conjunto, a federal, a estadual e a municipal".

Telemedicina e telessaúde

Para o deputado gaúcho, "tem que fazer com que o dinheiro não fique no meio do caminho, com que acabe na ponta. Há muito custo burocrático nisso tudo. São programas que precisam ser executados, a começar por essas filas que não têm explicação. Acho que um dos caminhos também pode ser a telemedicina, a telessaúde".