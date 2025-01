Avaliação do governo Lula tem pior momento

A pesquisa Quest divulgada segunda-feira (27) revela que este é o pior momento para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Guilherme Russo (foto), diretor de inteligência da Quaest, disse, em entrevista à CBN, que atribui essa piora a três principais razões.

Não entrega o prometido

Na avaliação do diretor de Inteligência da Quaest, "a primeira razão é que o governo Lula não está conseguindo entregar aquilo que prometeu na eleição e no começo do seu governo. A segunda, esse aumento em notícias negativas relacionadas à economia; apesar de um crescimento econômico, a inflação dos alimentos continua sendo, digamos, um obstáculo para o governo hoje", atesta Guilherme Russo.

Pix e fake news

"A questão do Pix, a regulamentação do Pix, a divulgação de fake news, foi um momento muito ruim para o governo; a gente viu que é uma das notícias mais lembradas pela população brasileira hoje sobre o governo, então esse terceiro motivo também explica essa queda na aprovação e avaliação do governo", afirmou Guilherme Russo.

Mudança no Nordeste

"Outro ponto que chama atenção na pesquisa é que está havendo uma queda na aprovação do governo na região Nordeste, ou seja, os estados do Nordeste, que sempre foram a base do governo do PT, do presidente Lula, começam a mostrar que estão deixando, de certa forma, de defender o governo", diz.

Queda significativa

"A gente viu uma queda de 67% para 59% na aprovação dentro do Nordeste", destacou Guilherme Russo, acrescentando que "o Sudeste, que é um terreno sempre em disputa, se mantém estável".

Escolher as batalhas

Guilherme Russo lembra que o que o governo tem que escolher quais batalhas vai enfrentar. "Se o governo está tentando escolher a economia, tem muitas dificuldades pela frente, aprovando a reforma tributária no Congresso e a inflação que afeta muito a população brasileira", aponta o diretor da Quaest.

Segurança preocupa

"Tem mais uma coisa que afeta muito a população, e que afeta todo mundo, que é a segurança. Ou seja, se num momento em que o desemprego está baixo, a economia tá, de certa forma, crescendo, a segurança preocupa a população", avalia Guilherme Russo.

Gap de gênero

"No governo Jair Bolsonaro (PT), mesmo na eleição de 2018, a gente viu uma diferença entre homens e mulheres na preferência eleitoral muito grande", acentuou Guilherme Russo, salientando que "a gente continua vivendo, de certa forma, um gap de gênero em que as mulheres defendem mais o governo do PT, no caso, o presidente Lula, comparado aos homens que, de certa forma, tinham uma probabilidade maior de defender o governo Bolsonaro".

Dificuldades de falar com a base

Guilherme Russo chama atenção nas pesquisas que não foi só entre os homens que caiu a aprovação do governo. Foi também entre as mulheres. "Isso, de novo, é um outro resultado que mostra que o governo Lula está tendo dificuldades de falar com sua própria base, ou seja, entregar resultados que consigam, manter essa aprovação entre os seus eleitores. Esse é o maior desafio para o novo ministro da Secretaria de Comunicação, Sidônio Palmeira", aponta.