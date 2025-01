COP 30 é oportunidade histórica para o Brasil, avalia deputado gaúcho

O embaixador André Corrêa do Lago, recém nomeado presidente da COP 30, conferência que se realizará em Belém, no Pará, em novembro deste ano, chega num momento em que o debate ambiental é bastante intenso. Na avaliação do deputado gaúcho Daniel Trzeciak (foto, PSDB), "é uma oportunidade histórica para o Brasil".

Crítico das soluções ambientais

O embaixador vai enfrentar um desafio agora agravado pelas manifestações do novo presidente norte-americano, Donald Trump, um crítico das soluções ambientais que vêm sendo desenvolvidas, e que, inclusive, anunciou a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris.

Brasil trará direções positivas

"Não é exatamente o momento de águas tranquilas, mas justamente o desafio se torna ainda mais interessante, e há uma expectativa muito grande que o Brasil possa trazer algumas novas, boas e possíveis direções para esse debate", acentuou André Corrêa do Lago.

Injustiça climática

Na opinião do deputado federal Daniel Trzeciak, "a realização da COP 30 em Belém, no coração da Amazônia, representa uma oportunidade histórica para o Brasil assumir um papel de protagonismo global na agenda climática. Que possamos liderar, absorver e, acima de tudo, aplicar as melhores experiências e soluções sobre preservação ambiental, justiça climática e transição energética justa".

Inclusão social

Na visão do parlamentar, "é o momento de conciliar desenvolvimento econômico, conservação ambiental e inclusão social, na busca por um futuro mais resiliente e equilibrado para todos".

Discurso anti ambiental

Para o embaixador André Corrêa do Lago, "a COP 30 ganha, a partir de agora, inclusive a relevância de ser um contraponto a esse discurso antiambiental. O que vem ocorrendo é um elemento importante e positivo. Tenho, como tantas pessoas, a convicção de que a mudança do clima está aí para ficar, e que, portanto, essas medidas serão positivas para a população mundial, e podem ser positivas também para a economia".

Disposição política

"A ajuda financeira dos países desenvolvidos não vai acontecer da maneira como se esperava, ou seja, não há mais essa disposição política, e muito menos resultados financeiros da discussão política, que era muito mais forte anteriormente", avaliou o diplomata brasileiro.

Discussão financeira

Na avaliação de André Corrêa do Lago, "a discussão financeira vai ser uma das quais nós vamos ter que nos dedicar mais, mas eu acredito que aqui no Brasil estamos trabalhando muito, não só com o Ministério do Meio Ambiente, mas com o Ministério da Fazenda, o Banco Central; nós temos que encontrar aí caminhos realistas para enfrentar uma situação política que não dá para negar".

Debate racional

"Nós temos que ter dentro do Brasil um debate racional sobre essa questão, baseado em informação, porque infelizmente no momento, a gente está ouvindo quem é totalmente contra ou quem é totalmente a favor", diz o responsável pela COP30.