Reforma ministerial de Lula deve ocorrer após eleições do Congresso

A reforma ministerial que vem sendo ensaiada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com a pressão dos partidos que querem mais espaços na Esplanada dos Ministérios, deve ocorrer com maior intensidade após as eleições para as presidências da Câmara e do Senado, previstas para 1º de fevereiro. As alterações devem ser feitas por etapas, com substituições pontuais em pastas comandadas pelo PT, como foi o caso da Secretaria de Comunicação, em que o publicitário Sidônio Palmeira substitui o deputado gaúcho Paulo Pimenta (PT).

Maior consistência

As mudanças em ministérios de maior consistência e com maior volume de entregas, como chamam agora os parlamentares, deverão ocorrer ao longo de grandes discussões e negociações voltadas para as eleições de 2026.

PSD quer mais espaço

O PSD de Gilberto Kassab, com a força de quem conquistou o maior número de prefeituras nas últimas eleições, quer aproveitar a reforma ministerial para trocar o comando do Ministério da Pesca para uma pasta de maior destaque. O partido, que já comanda os Ministérios da Pesca, com André de Paula, da Agricultura, com Carlos Fávaro, e de Minas e Energia, com Alexandre Silveira, enfrenta a ambição de outras legendas por estas áreas estratégicas. O PSD vem negociando para abrir seu leque de atuação na Esplanada dos Ministérios.

Mais visibilidade

A avaliação do PSD é de que a Pesca tem pouca entrega nos estados. Os líderes querem uma área em que o partido consiga ter mais visibilidade. A bancada na Câmara reclama que a bancada no Senado é mais privilegiada, porque Alexandre Silveira e Carlos Favaro são senadores.

Articulação política

O governo tenta abrir espaço para outras legendas para ampliar sua força com vistas às próximas eleições. Isso poderá levar à troca da articulação política, comandada hoje pelo ministro Alexandre Padilha, que poderia substituir Nísia Trindade no Ministério da Saúde. Para a articulação política, começa a ganhar força o nome do líder do MDB, Isnaldo Bulhões.