Procurador aponta dificuldades no enfrentamento à corrupção no Brasil

O Procurador de Justiça Roberto Livianu, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, disse que "nos últimos três anos foi bastante ruim o enfrentamento à corrupção. Do ponto de vista do interesse público, é lamentável". Ele criticou a nomeação de esposas de governadores e ex-governadores para os Tribunais de Contas dos Estados.

O deputado federal gaúcho Heitor Schuch (PSB, foto) concorda com o presidente do Instituto, e acentua que a corrupção tem que ser combatida permanentemente.

No Ceará, o caso mais recente

Roberto Livianu citou como exemplo o caso mais recente, no Ceará, da esposa do ministro da Educação, Camilo Santana, que é psicopedagoga: "uma profissão nobre, mas não para exercer a função de conselheira de Tribunal de Contas. Essa é uma função que exige um conhecimento específico".

Articulação do Executivo e Legislativo

Na avaliação do presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, "tem uma articulação por parte do chefe do Executivo estadual, e você tem as Assembleias Legislativas dos respectivos estados, que chancelam. Então, na combinação entre Executivo e Legislativo, quem perde é o interesse público".

Não há proibição legal

A situação já foi levada à justiça, que ao final entendeu que não há uma proibição legal absoluta em relação a isso. "A meu ver, o ideal é que se construa uma regra constitucional que proíba de maneira cabal, de maneira induvidosa, esse tipo de prática, para que não tenhamos qualquer questionamento, ou seja, uma regra em controvérsia no sentido de não se poder ter esse tipo de situação, porque fere a ética republicana".

Deputado concorda com procurador

O deputado gaúcho Heitor Schuch (PSB) concorda com Livianu. O congressista afirmou que "a corrupção tem que ser combatida permanentemente; corrupção, despesa e unha, a gente tem que cortar, tem que estar sempre muito vigilante, para que não aumentem as unhas, não fiquem grandes, e a corrupção não tome conta".

Tem razão o procurador

Heitor Schuch destacou "que vê as centenas de processos que o Ministério Público Eleitoral apresenta à Justiça Eleitoral por causa de corrupção, de compra de votos, e outras tantas coisas na eleição do ano passado". Para o parlamentar, o procurador tem toda razão: "eu concordo com ele, porque nós já temos inclusive pedidos de cassação de prefeitos e prefeitas, de vereadores, anulação de chapas, cancelamento inclusive de diplomas de eleitos e empossados, por causa dessa maldita palavra, corrupção".