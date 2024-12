Acordo Mercosul-União Europeia pode avançar em reunião da Cúpula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viaja nesta quinta-feira (5) para participar da 65ª Cúpula do Mercosul, em Montevidéu, no Uruguai. A perspectiva é finalizar o texto do acordo comercial do bloco com a União Europeia. O tema tem gerado impasse nas relações entre as partes. O principal está nas reclamações dos produtores agrícolas da França.

Deputado acredita em avanço

O deputado federal gaúcho Pompeo de Mattos (PDT), membro do Parlasul, acredita no avanço das negociações para o acordo com a União Europeia na reunião do presidente Lula com a Cúpula do Mercosul, mas não vê condições para uma decisão final ainda. Na opinião do parlamentar, "os países que integram o bloco têm que se acertar antes aqui para depois discutir com os países da Europa contrários ao acordo, a exemplo da França". Ele argumenta dando como exemplo a clara posição do presidente Javier Milei, da Argentina, "que nem mesmo quis dar condições para que o Parlamento do Mercosul pudesse se reunir em Buenos Aires", disse.

Novo desafio no Uruguai

Apesar da evolução do diálogo com o Parlamento Europeu no G20 em reunião com a presidente Ursula von der Leyen, a França se manteve resistente ao acordo e permanece radical nos interesses dos agricultores franceses.

Base maior no Congresso

O PSD discute o futuro da sigla para as eleições gerais de 2026. Com quase 900 prefeituras conquistadas e a gestão de orçamentos municipais que somam mais de R$ 234 bilhões, o partido celebrou, em Brasília, o resultado das eleições municipais e marcou o início das discussões sobre o futuro da sigla nas eleições gerais de 2026, reforçando sua posição como uma das maiores forças políticas do País, focando, principalmente, no aumento da base parlamentar no Congresso Nacional.

Mais prefeituras

O PSD de Gilberto Kassab foi a agremiação que levou mais prefeituras neste ano, um total de 887. Entre as capitais, ganhou no Rio de Janeiro, com Eduardo Paes, em Belo Horizonte, com Fuad Noman, em São Luís, com Eduardo Braide, e, em Curitiba, com Eduardo Pimentel.

Planejamento estratégico

O líder do PSD na Câmara, Antônio Brito, também celebrou o êxito alcançado em 2024, atribuindo o resultado "ao planejamento estratégico da sigla". "Opção ao Brasil, com foco nas áreas sociais e no liberal, tudo o que o partido preconiza", acentuou.

Agressões contra médicos

O aumento do número de agressões contra médicos e profissionais de saúde no País é denunciado pelo Dr. Zacharias Calil (União-GO). O deputado mostra a precariedade do Sistema Único de Saúde e relata os casos de violência, que, segundo ele, afeta principalmente as mulheres.