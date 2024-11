'Explosão na Praça dos Três Poderes é resultado da radicalização', alerta deputado gaúcho Pompeo de Mattos

O que aconteceu em Brasília, com explosões próximo à Suprema Corte, Palácio do Planalto e Congresso Nacional, é de uma gravidade enorme. Seja o autor um lobo solitário ou integrante de um grupo, o alvo era o Supremo, os ministros do STF. Portanto um fato muito grave e que merece uma grande reflexão das autoridades dos Três Poderes, em alerta máximo. A polícia investiga se o ato foi perpetrado por um lobo solitário.

Agentes de radicalização

O deputado federal gaúcho Pompeo de Mattos (PDT, foto), membro da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, logo após as explosões, disse ao Repórter Brasília que "isso é resultado desse pessoal que vai se radicalizando, a gente cansa de falar, os próprios deputados, os senadores em si, acabam sendo um agente de radicalização que depois eles vão alimentando", pontuou o congressista. O parlamentar alertou que "cada vez ficam mais radicais, vão se inflando, e acabam cometendo essas coisas". O autor do atentado, Francisco Wanderley Luiz, foi candidato a vereador pelo PL, em Rio do Sul, Santa Catarina em 2020 e não se elegeu, informou o deputado federal, Jorge Goetten (Republicanos-SC), amigo de Francisco.

Alerta para o perigo

Pompeo de Mattos chama atenção para o perigo de que "tem muita gente aí com vontade de fazer isso. Você sai à rua e dizem: 'Ah! Tem que explodir mesmo, tem que arrebentar com o Supremo, arrebentar com a Câmara, tem que explodir'", conta o parlamentar, alertando para a preocupação que isso representa.

Melhor prevenir do que remediar

Questionado se isso pode ter um efeito de puxar mais gente para esse tipo de ação, Pompeo de Mattos disse não achar provável, mas sempre é possível. "Não acho que vai desencadear uma reação em cadeia, mas é melhor prevenir do que remediar."

Parar a radicalização

Na avaliação de Pompeo de Mattos, "o caminho para começar a parar com essa radicalização é começar com os próprios parlamentares, para que parem um pouco de alimentar esse tipo de ódio; porque o pessoal se alimenta, o pessoal fala para alimentar a base deles".

Perde a racionalidade

"E essa base, ela se infla. Ela toma uma coragem que não tinha. Ela perde a racionalidade. Então quem tem um pouco de desequilíbrio, termina se desequilibrando", afirmou o deputado.

Fortalece o STF e o governo

Na avaliação de Pompeo de Mattos, "se não baixar a bola, a coisa vai tomar um rumo perigoso, e isso, quem se engana é quem pensa que enfraquece o STF. Quem acha que com isso vai diminuir o poder do STF, a importância do STF, se engana. Piora quem pensa atacar o Lula com isso, pelo contrário, fortalece o Lula, fortalece o governo. Tanto fortalece que os ministros do Supremo estão neste momento reunidos com Lula".

Repúdio para esse tipo de atitude

Pompeo de Mattos afirmou que "ações como essa só fortalecem a unidade entre os Poderes. A Câmara repudia isso com veemência, não é possível que o Brasil vá viver agora de homem bomba e carro bomba, não é isso que queremos para o País".