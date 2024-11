Culto no Parlamento marca os 100 anos da Assembleia de Deus no RS

A Assembleia de Deus no Rio Grande do Sul completou seu centenário em 2024. Os 100 anos de fé, tradição e história foram comemorados com uma sessão especial na Câmara dos Deputados, em Brasília, nesta segunda-feira (11). O plenário do Parlamento ficou lotado com a presença de pastores e convidados. A sessão foi requisitada pelo pastor e deputado federal gaúcho Ronaldo Nogueira (Republicanos, ao centro na foto), e as principais lideranças da Assembleia de Deus destacaram da tribuna, a missão de evangelização que começou há 100 anos.

Culto no Parlamento

A sessão foi aberta pelo deputado e pastor Silas Câmara (Republicanos/AM), líder da bancada evangélica, que destacou o significado de "um culto de adoração a Deus, no Plenário da Câmara, dentro do Congresso Nacional".

Maior projeto social

O parlamentar afirmou que, "o maior projeto social que a humanidade conhece, é a salvação de Jesus Cristo, afinal de contas, o bolsa família que paga em torno de R$ 700 por pessoa que precisa para poder enfrentar a vulnerabilidade social e alimentar, com o dinheiro do governo, em algum momento também cessa".

Trabalho além da evangelização

O deputado Ronaldo Nogueira afirmou que "a Assembleia de Deus em Porto Alegre iniciou em 1924, e hoje está presente em todos os municípios gaúchos, com mais de 400 mil membros". O congressista acentuou que "o trabalho da igreja é um trabalho que vai além da sua missão de evangelização, mas um trabalho voltado à área social". Disse que "o reconhecimento da Câmara dos Deputados é importantíssimo, e marcante na vida das Assembleias de Deus".

Trabalho social

O pastor João Oliveira de Souza, presidente da Assembleia de Deus, em Porto Alegre, destacou o trabalho forte feito pelas igrejas na área social. Deu como exemplo, as enchentes do Rio Grande do Sul, com igrejas transformadas em albergues para acolher famílias, não só crentes, não só da igreja, mas pessoas que estavam passando por essa situação e, que também foram abrigadas.

Jovem preparada para os desafios

O pastor Geraldino Silva, presidente da Convenção do Estado do Rio Grande do Sul considerou que, "com 100 anos, a Assembleia de Deus é uma jovem que está preparada para os desafios que ainda estamos passando". Exaltou a importância dos eventos regionais. Citou, entre eles: Bagé, São Luiz Gonzaga, Caxias do Sul e Porto Alegre, que culminaram com a festa Assembleiana, nos dias 20 e 21 de setembro, na Fenac, em Novo Hamburgo. "Hoje, é uma coroa que nós estamos recebendo do Congresso Nacional", disse.

5 mil igrejas no Estado

O pastor celebra com entusiasmo, "que hoje funcionam cinco mil igrejas no Rio Grande do Sul, entre congregações pequenas, grandes e médias", comemora.

Assembleia gaúcha

O deputado estadual Elizandro Sabino disse que "a primeira sessão deste ano na Assembleia Legislativa Gaúcha, foi em homenagem ao centenário da Assembleia de Deus". O parlamentar destacou a abertura de uma exposição de fotos na Assembleia Legislativa, que agora está sendo sediada na Câmara Municipal de Porto Alegre.

Merecida homenagem

Elizandro Sabino, que é pastor e filho de pastor, comemora dizendo: "esta homenagem hoje aqui, proposta pelo deputado federal, Ronaldo Nogueira, é o reconhecimento a uma instituição centenária no Rio Grande do Sul, que efetivamente merece ser honrada".