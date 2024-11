Desespero dos produtores gaúchos une lideranças do agro

As lideranças do agronegócio gaúcho voltam a Brasília, mais uma vez, para pedir socorro. Em reunião com parlamentares, apresentaram a situação desesperadora do agro no Estado. "O governo, seis meses depois, não tem como continuar culpando a burocracia pelo que está acontecendo. Na verdade, o governo federal criou burocracias, e hoje bota a culpa nelas", afirmou o deputado federal gaúcho Marcel van Hattem (Novo), anunciando que apresentou um projeto de lei para que sejam destravados os recursos aos produtores do Rio Grande do Sul. Ele vai pedir, com apoio da bancada, que o presidente Arthur Lira destrave os recursos.

Êxodo para o Uruguai

"A situação está criando um novo tipo de êxodo no Rio Grande do Sul", afirmou um líder agropecuarista, durante a reunião com parlamentares, nesta terça-feira (5), na Câmara dos Deputados. "Muitos produtores que o que fazem realmente é plantar, é produzir, estão desalentados, perderam na seca, perderam na enchente e pior do que perder é não ter expectativa; a perspectiva de voltar a trabalhar, estão se transferindo para o Uruguai, vão produzir no país vizinho", afirmou um produtor presente à reunião.

Mais recursos

A situação foi confirmada pelo deputado Afonso Hamm (PP/RS), ao Repórter Brasília. "Nós precisamos de mais recursos, e devem chegar de uma forma ágil. Esse último recurso do BNDES chegou de uma forma mais ágil, mas ainda tem que renegociar a dívida dos produtores, que só foi prorrogada até março. Março ninguém colhe, ninguém consegue colher, com raras exceções consegue. Então o problema foi só postergado", afirmou o deputado Afonso Hamm.

As coisas não estão boas

Para o deputado federal gaúcho Pompeo de Mattos (PDT), "na verdade, a vinda de tantos agricultores e tanta representatividade aqui, é porque as coisas não estão boas, as coisas não estão corretas, não está certa, e se tem algo errado o nosso dever é diagnosticar, estabelecer o diagnóstico, ver onde está o problema e estabelecer o prognóstico", acentuou o parlamentar.

Não adianta ficar xingando

De acordo com Pompeo de Mattos, "não adianta nós virmos aqui e ficar ofendendo o governo, xingando o outro. Se é para nós ficarmos xingando, como um outro deputado fez, bom, vamos xingar e voltarmos para casa. Se nós queremos uma solução, nós temos que diagnosticar o problema".

Segurança Pública

Para o senador gaúcho do Progressistas, Luis Carlos Heinze, "a PEC da segurança apresentada por Lula aos governadores é uma tentativa de intervir nos estados, numa disputa de poder absurda". Segundo o senador, "é fato que a União não tem agido nem nas demandas que são do seu escopo".

Maquiagem e descontrole

"A PEC é apenas mais uma tentativa política do governo Lula, que não apresenta soluções, e tenta fazer uma maquiagem para enganar a população. Vamos conversar sobre a situação das fronteiras? E dos presídios federais? O que o governo tem a dizer? O que estamos vendo é descontrole", reclama Heinze.