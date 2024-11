Depois do apoio formal do presidente Arthur Lira (PP-AL) para o líder dos Republicanos, Hugo Motta, sucedê-lo no comando da Câmara dos Deputados, os partidos fizeram fila para declarar apoio ao parlamentar da Paraíba. Motta surfa pelo tapete verde do Legislativo, e quer repetir o "blocão" por trás da recondução de Arthur Lira à presidência da Câmara no ano passado. Ele foi reconduzido com o suporte de 20 partidos, e conseguiu 464 votos.

Proporcionalidade respeitada

O deputado federal gaúcho Bohn Gass (PT, foto) disse à coluna Repórter Brasília que o apoio ao deputado Hugo Motta foi uma decisão coletiva da bancada do PT. "Temos que ter um ambiente em que a proporcionalidade seja respeitada. Precisamos de um ambiente para o governo desenvolver seus projetos sem a imprevisibilidade que tivemos durante dois anos. É fundamental que tenhamos debates para não aprovar projetos antidemocráticos como a anistia. Nós podemos debater os projetos do governo em que a economia cresce, num ambiente democrático e respeitoso", acentuou o congressista da bancada federal gaúcha.

Outros candidatos

Os outros candidatos à presidência da Câmara dos Deputados, Elmar Nascimento (União-BA) e Antônio Brito (PSD-BA), não têm nenhum partido formalizando apoio aos seus nomes. Elmar Nascimento retirou sua candidatura à presidência da Câmara, e o União Brasil negociava com Hugo Motta, seu espaço no Parlamento.

Apoio dos partidos

Além do próprio Republicanos, estão na lista de apoio PT, PL, MDB, PP, Podemos; e o mais recente a se manifestar, na manhã desta quinta-feira, foi o PCdoB. O deputado federal Hugo Motta estava na expectativa de receber também o apoio do União Brasil e do PV.

Eleição em fevereiro

A eleição para a presidência da Câmara acontece apenas em fevereiro do ano que vem, mas os bastidores pegaram fogo em Brasília já nesta semana, quando o atual presidente, Artur Lira, formalizou apoio a Hugo Mota.

Indignado com decisões judiciais

O deputado federal gaúcho Maurício Marcon (Podemos) expressa indignação com decisões judiciais recentes que tornaram alguns políticos elegíveis e outros inelegíveis. O congressista questiona a coerência do sistema judiciário e a forma como lida com casos envolvendo pessoas públicas.