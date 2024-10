Grande frente política vem sendo constituída nos bastidores

Nos bastidores está sendo cogitada uma grande frente política que será chamada Democratas, com viés semelhante ao Democratas dos EUA. A intenção de construir uma frente política está sendo costurada, internamente, entre os líderes dos partidos.

Eleições de 2026

Essa grande força política terá musculatura para ser protagonista nas eleições de 2026. Os partidos federados em primeiro momento, antes da fusão, seriam: PSDB, PDT, Cidadania, Solidariedade, PRD e União Brasil.

Democratas nasce gigante

O Democratas nasce gigante com 98 deputados federais, 11 senadores e 9 governadores. Nomes com expressão para presidente como os governadores Ronaldo Caiada (Goiás, esq. na foto), ACM Neto (Bahia, ao centro na foto) e Eduardo Leite (Rio Grande do Sul, dir. na foto) podem mudar todo o quadro polarizado entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL).

Celulares nas escolas

O Brasil deve começar o ano letivo de 2025 com uma lei que proíbe celulares nas escolas, que valeria para escolas públicas e particulares. A tendência é que o projeto seja aprovado pelo Congresso. O texto deve ser apresentado logo após o segundo turno das eleições municipais e já há deputados se posicionando.

Favorável à proibição

O deputado federal gaúcho Ronaldo Nogueira (Republicanos) disse, ao Repórter Brasília, que é favorável à proibição e antecipou que votará favorável ao projeto. Ele argumenta que "o celular, como ferramenta de comunicação, quando surgiu, tinha o objetivo de facilitar o usuário para fazer a comunicação com quem ele desejasse, onde quer que ele estivesse".

Precisa ser contido

"Com o avanço da tecnologia, o celular se transformou num instrumento que precisa ser contido", argumenta o deputado Ronaldo Nogueira.

Danos à saúde

O parlamentar acentuou que "o uso excessivo do celular já está comprovado cientificamente que traz danos para a saúde física, para a saúde mental e também prejudica até as questões relacionadas ao desempenho do QI".

Instrumento de distração

"É razoável a iniciativa de proibir o uso do celular na sala de aula, porque ele hoje, na realidade, é um instrumento de distração, e o adolescente, a criança e o jovem, com a presença do celular ali, ele está sempre sendo tentado para ter acesso à tela, às redes sociais, e isso o distrai e tira do foco principal, que é o assunto que está sendo transmitido pelo professor", disse.