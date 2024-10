Médicos querem as capitais; interior do País sofre com escassez de profissionais

O Distrito Federal (DF) é a unidade da federação que possui o maior número de médicos, proporcionalmente ao tamanho da população. São 6,3 médicos para cada mil habitantes do Distrito Federal. Os dados são de uma pesquisa do Conselho Federal de Medicina, divulgada terça-feria (15). O médico e deputado federal gaúcho Osmar Terra (MDB, foto) afirmou que, "houve um avanço na situação do trabalho dos médicos, no Brasil. O Congresso prepara a discussão uma carreira nacional para os profissionais do SUS (Sistema Único de Saúde)".

Médicos por estado

Pela primeira vez, o levantamento da demografia médica traz o detalhamento por estados e capitais. A média do País é de 3,07 médicos por cada mil habitantes. O número vem se aproximando de dados dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) que contam com 3,7 médicos.

Distribuição desigual

Apesar de alguns estados terem duplicado o número de médicos, a distribuição deles no Brasil ainda é bastante desigual, com regiões mais desenvolvidas, que vêm concentrando a grande maioria dos profissionais. Enquanto o DF tem a maior densidade médica do País, estados do Norte, tem em média menos de 2 médicos para cada mil habitantes. No total, são 576 mil médicos em todo o Brasil. As capitais agrupam mais que a metade deles. Os municípios do interior, que são 77% da população, dispõe de 48% desses profissionais.

Necessidade de políticas públicas

O presidente do Conselho Federal de Medicina, José Hiran Gallo, afirmou que "os números reforçam a necessidade de políticas públicas para fixar os médicos em cidades que hoje ainda não são plenamente atendidas. Temos que ter políticas públicas robustas para poder levar o profissional para aqueles municípios mais distantes".

Vitória com mais médicos

Vitória, no Espírito Santo, registra a maior densidade do País com 18,7 médicos por mil habitantes, em relação às capitais. Por outro lado, a média do interior do estado do Espírito Santo é de menos de 3 médicos por cada mil habitantes. Já no interior do Amazonas, essa densidade cai drasticamente, ficando em 0,20 médico por mil habitantes.

Avanço no trabalho dos médicos

O deputado Osmar Terra, que é médico, construtor do SUS, no Rio Grande do Sul, na década de 1980, disse ao Repórter Brasília que "houve um avanço na situação do trabalho dos médicos no Brasil, era muito pior antes". O que está faltando, segundo o parlamentar, "é um sistema de saúde organizado, que seja realmente um sistema".