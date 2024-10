Deputado gaúcho destaca crescimento do Republicanos nas eleições

As eleições municipais e a atuação dos partidos políticos são o tema mais comentado na Câmara dos Deputados esta semana. O bom resultado do sistema eleitoral brasileiro foi comemorado pelo deputado Chico Alencar (PSOL-RJ), que destacou o desempenho das urnas eletrônicas. Já o deputado federal gaúcho Ronaldo Nogueira (Republicanos, foto) registrou o crescimento do Republicanos no RS.

Credibilidade das eleições

Chico Alencar acentuou que as críticas feitas pela direita ao processo eleitoral não se repetiram nas eleições municipais deste ano. Chico Alencar enfatizou a transparência do processo eleitoral, mencionando a publicação das atas.

Avanço do Republicanos

O deputado Ronaldo Nogueira registrou, da tribuna, o desempenho do partido Republicanos no Rio Grande do Sul. O parlamentar argumentou que, "da eleição de 2020 para a de 2024, de cinco prefeitos, o Republicanos elege, agora em 2024, 16 prefeitos, 22 vice-prefeitos e 205 vereadores".

Prefeitos reeleitos

Ronaldo Nogueira destacou cidades importantes do Rio Grande do Sul, como os municípios de Taquara e Montenegro, onde foram reeleitos prefeitos do Republicanos. "A prefeita Sirlei, de Taquara, foi reeleita com mais de 60% dos votos (69,31%). E o prefeito Zanatta, em Montenegro, com mais de 70% dos votos (81,01%). Então isso é uma demonstração da responsabilidade com os princípios da administração pública, mas também resultados eficazes das políticas públicas do governo com base nos fundamentos do Partido Republicanos", festejou.

Dobrou o número de prefeituras

Na visão de Ronaldo Nogueira, "o crescimento do Republicanos na esfera nacional também é notado, porque dobrou o número de prefeituras, chegando a mais de 430 prefeitos eleitos".

Trabalho dos gaúchos

Nogueira cumprimentou o comando do Republicanos pelo êxito no resultado das eleições, citou, especialmente, o presidente nacional, deputado Marcos Pereira, e o trabalho do presidente do partido no Rio Grande do Sul, o deputado Carlos Gomes, além da bancada de cinco deputados estaduais, e o líder da bancada, deputado Delegado Zucco. Registrou também a importância do trabalho do senador Hamilton Mourão, visitando os municípios gaúchos.

Força e influência do PT

Para o deputado João Daniel (PT-SE), as "conquistas eleitorais do movimento de esquerda demonstram a força e a influência do PT e de seus líderes nestas eleições". Ele parabenizou a militância do PT e aliados pelo aumento do número de vereadores e prefeitos eleitos em 2024.

Crescimento da direita

Já o deputado Alfredo Gaspar (União-AL) apontou os avanços da direita e o recuo da esquerda nas eleições municipais. Na visão do parlamentar, "o resultado das urnas reflete a falta de confiança da população nas forças políticas que comandam o País".

Valores conservadores

O resultado do primeiro turno das eleições municipais foi considerado pela deputada Rosângela Moro (União-SP) como "uma demonstração de que os valores conservadores predominam no País".