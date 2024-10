A força do MDB no Legislativo

Os municípios brasileiros elegeram 58.401 vereadores para as câmaras municipais em todo o País em 2024. Em 2020, 58.071 foram eleitos para os legislativos locais. O Rio Grande do Sul, com a força do MDB gaúcho, lidera a quantidade de vereadores do Brasil nas últimas cinco eleições, revela comparativo do Estadão. O prefeito eleito de Campo Bom, Giovani Feltes (MDB, foto), afirmou que isso mostra a vocação municipalista do partido.

PT em queda

O PT permanece em queda mesmo após o resultado da corrida à presidência da República no último pleito. O PT teve seu melhor momento no Legislativo municipal em 2012, com 5.181 cadeiras conquistadas pelos petistas, revela levantamento da posição dos partidos na eleição para o Legislativo municipal, feito pelo Estadão.

PL crescendo

O PL, anteriormente no comando do Palácio do Planalto, continua a crescer no Legislativo municipal. Foram 1.493 cadeiras a mais do que na eleição anterior.

PSDB caindo

Já o PSDB perdeu espaço no estado de São Paulo. Líder em quantidade de vereadores nas últimas quatro eleições, perdeu espaço, com uma queda significativa no estado de São Paulo, caindo para o oitavo lugar em 2024.

Ainda forte no interior

Ainda forte no interior, o partido conquistou 317 cadeiras em São Paulo. Já no estado do Rio Grande do Sul, o PSDB conseguiu eleger candidatos em 33 prefeituras, seis a mais que na última eleição municipal.

PSD na Câmara de Vereadores

Também na conquista para a Câmara de Vereadores, em 2024, o PSD mostrou força. O partido quase dobrou o número de cadeiras no estado de São Paulo, indo de 579, em 2020, para 1.090.

PT em primeiro

O PT, em contrapartida, ficou em primeiro lugar ao manter, em São Paulo, as oito cadeiras de 2020. MDB e PSOL estão entre as siglas com mais representação. Os dois disputam, a nível Executivo, o segundo turno da prefeitura.

MDB aumenta participação

Em comparação com as eleições anteriores, o MDB aumentou a participação: são sete vereadores eleitos, contra três das eleições passadas. Já o PSOL mantém o mesmo número de seis vereadores.