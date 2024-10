Neste domingo, eleitoras e eleitores de 5.569 cidades irão às urnas para eleger representantes aos cargos de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Cerca de 11% de todo o Congresso Nacional vai disputar as eleições municipais deste ano. Ao todo, 65 parlamentares federais são candidatos a prefeituras ou vice-prefeituras do País, neste domingo. No Parlamento, a Câmara dos Deputados (foto) terá o maior número de pretendentes ao comando das prefeituras. São 59 deputados concorrendo a prefeito, e dois a vice-prefeito. Os números representam quase 13% do total de deputados federais.

No Senado, quatro senadores na disputa

No Senado são quatro senadores que vão disputar postos em capitais do País — três disputam prefeituras e um, uma vice-prefeitura: Carlos Viana (Podemos), que está licenciado, concorre a prefeito de Belo Horizonte; Eduardo Girão (Novo), Fortaleza; Rodrigo Cunha (Podemos) é candidato a vice-prefeito de Maceió, e Vanderlan Cardoso (PSD), em Goiânia. Entre os 16 suplentes, há seis candidatos a prefeito e 10 a câmaras municipais. No total, os senadores que concorrem no pleito de outubro equivalem a pouco menos de 5% do Senado.

Consultas populares

No entanto, além de escolher os representantes para a prefeitura e câmara de vereadores, os eleitores de cinco municípios terão de responder a consultas populares sobre questões ligadas à cidade.

Centro administrativo

Dois Lajeados (RS), a 181 quilômetros de Porto Alegre, é a única cidade gaúcha a realizar um plebiscito no domingo. A consulta pública é sobre a construção de um novo Centro Administrativo Municipal em uma área do Parque de Eventos João Pizzol.

Acordo Mercosul - União Europeia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manifestou entusiasmo sobre a possibilidade de chegar à conclusão do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. Após anos de avanços e recuos, mais uma tentativa do acordo entre os dois blocos. O Mercosul (Mercado Comum do Sul) é um bloco econômico formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, enquanto a União Europeia é composta por 27 países europeus. As negociações entre os dois blocos visam criar um dos maiores canais de cooperação, nas diversas áreas, como no comércio.