Avanços tecnológicos e IA preocupam líderes empresariais

Pesquisa com mais de 2 mil executivos de nove países, incluindo o Brasil, revela que os avanços tecnológicos e a Inteligência Artificial (IA) estão no centro das preocupações e desafios dos líderes. A consultoria LHH realizou um estudo com 2.282 executivos C-level de organizações da Austrália, Brasil, Canadá, França, Alemanha, Cingapura, Suíça, Reino Unido e EUA para entender o cenário da liderança executiva no início de 2024. Para o deputado federal gaúcho Bibo Nunes (PL, foto), "daqui a pouco a máquina começa a ter sentimentos".

Transformação digital

A constante e veloz transformação digital, com novas tecnologias aparecendo a todo tempo, e a força disruptiva da Inteligência Artificial, que também avança a passos largos, foram apontados pelos entrevistados como os maiores desafios que não só vêm pela frente, mas que já têm sido motivo de preocupações generalizadas.

Desafios da tecnologia surpreendem

De acordo com Irene Azevedo, diretora-geral do Centro Internacional de Opções Executivas (Iceo) da LHH na América Latina, "a complexidade do ambiente corporativo dos negócios nos dias atuais está mobilizando a todos, porém os desafios relacionados à tecnologia, de certa forma, surpreenderam".

Disrupção e novas tecnologias

"Há muito tempo se fala em um mercado volátil, se fala em disrupção e novas tecnologias, mas confesso que nos surpreendeu o fato de os avanços tecnológicos serem apontados como os principais pontos que teremos pela frente", afirmou Irene Azevedo.

Máquina começa a ter sentimentos

Para o deputado Bibo Nunes, o avanço tecnológico e a Inteligência Artificial estão crescendo exponencialmente. "É difícil o empresário mais acostumado com o empreendedorismo não ter tanta noção do avanço tecnológico. Ele está se acostumando no dia a dia. É muita preocupação, principalmente com a Inteligência Artificial, daqui a pouco a máquina começa a ter sentimentos", opinou o parlamentar.

Quase saindo do controle

Na opinião de Bino Nunes, "a máquina começa a pensar por ela mesma, chegando até a ficção científica que tínhamos antigamente, de que a máquina poderia comandar a raça humana; o que não acredito, mas está quase saindo de controle. O avanço da Inteligência Artificial é impressionante, porque, ao natural, ela está se alimentando e crescendo, superando e muito a mentalidade humana, são computadores tecnológicos cada vez se aperfeiçoando mais".

Avanço surpreende e preocupa

Na avaliação do congressista, "essa preocupação com o avanço exponencial das tecnologias surpreende e afeta todos os segmentos, desde o empresarial, agronegócio e também a política".

Momentos de adaptação

Bibo Nunes lembra dizendo que "estamos num momento de eleição em que a Inteligência Artificial pode criar imagens de qualquer candidato, fazendo o que bem quiser sobre a pessoa que tem interesse contrário. Estamos vivendo momentos de adaptação e temos que nos adaptar".