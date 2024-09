O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou que o Brasil pode ser potência em desenvolvimento sustentável. "É uma oportunidade que o País tem de chamar atenção do mundo, mas nós precisamos da ajuda mundial para que isso aconteça."

Sem corte de árvores

Na avaliação de Rodrigo Pacheco, "é preciso garantir que pessoas que vivem nos biomas não precisem cortar uma árvore para poder se alimentar, e vou citar como exemplo o Bioma Amazônico".

Crédito de carbono

"Hoje é um dia de grande oportunidade para o Brasil, nós já estamos concretizando isso no Congresso Nacional", disse Rodrigo Pacheco, destacando que "com projetos como a regulamentação de mercado de crédito de carbono, um projeto acerca da transição energética, um projeto aprovado, que recentemente foi sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), além do hidrogênio verde", apontou.

Importância do etanol

Outro ponto destacado pelo presidente do Senado é o etanol, um produto nacional de alto valor ambiental, porque ele é sustentável. "Então, biocombustíveis de todas as ordens. Nós temos realmente uma oportunidade muito boa para o Brasil se apresentar ao mundo como um país que tem grandes riquezas naturais, grandes riquezas minerais."

Consciência ambiental

"Houve uma evolução de consciência ambiental, ainda está longe do ideal, mas que é bem melhor do que tínhamos há 20 anos, 30 anos; e é um caminho que temos para um planeta melhor. Contenção do aquecimento global, cujo prognóstico era muito ruim de aquecimento de 1,5 grau em 100 anos, nós temos que conter isso."

Palavra de Lula na ONU

Na avaliação do senador gaúcho Paulo Paim (PT, foto), o presidente Lula foi claro no recado aos líderes mundiais, na Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, abordando temas essenciais para a sobrevivência do planeta. Lula falou da crise climática, guerras, fome, reforma da ONU, América Latina, democracia e inteligência artificial.

A vida pede socorro

Lula alertou que "o tempo está se esgotando e que as decisões políticas precisam ser tomadas agora com extrema urgência. Estamos tratando das gerações presentes e futuras. A vida pede socorro, e a responsabilidade é de todos".

Recado ao mundo

Paulo Paim ressaltou que o presidente disse, durante o discurso, estar "farto" de acordos climáticos não cumpridos e metas de redução de emissão de carbono negligenciadas, além da ausência do auxílio financeiro prometido aos países pobres. Lula mencionou a tragédia climática do Rio Grande do Sul e a situação da Amazônia, que atravessa a pior estiagem em 45 anos.

Insegurança alimentar

O senador também destacou que o presidente chamou a atenção dos líderes mundiais para a questão da fome e da insegurança alimentar, cobrando esforços para erradicá-las; como tem feito em todas suas manifestações em eventos internacionais. Paim citou dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) que afirmam que o número de pessoas passando fome ao redor do planeta aumentou em mais de 152 milhões desde 2019.