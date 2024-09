Força das mulheres no Parlamento se consolida em ações concretas

As mulheres congressistas celebram a assinatura de um protocolo de enfrentamento à violência política de gênero, entre o Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública, a Procuradoria-Geral Eleitoral, e a Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados. "O protocolo surgiu também como um trabalho conjunto do judiciário, executivo e parlamento", destaca a deputada Benedita da Silva (PT-RJ, foto).

Medidas concretas de combate

A coordenadora da bancada feminina na Câmara, deputada Benedita da Silva, argumenta que a medida é um passo fundamental para garantir a segurança e a participação das mulheres na política.

Houve um avanço

A deputada federal gaúcha Any Ortiz (Cidadania) acredita que houve um avanço considerável nos últimos anos quanto à presença e valorização da mulher na política. A parlamentar gaúcha foi protagonista, na noite do dia 12 de setembro, de um episódio que mostrou a força da mulher brasileira no Parlamento.

Declínio da relatoria

Any Ortiz foi relatora do projeto de lei do retorno gradual da reoneração da folha de pagamento. Declinou da relatoria e devolveu o projeto antes da votação, destacando que votaria favoravelmente ao tema, mas não assinaria o documento alterado pela base governista.

O protesto das deputadas

A parlamentar foi aplaudida pela bancada feminina presente à sessão. As deputadas mulheres levantaram de suas cadeiras e se postaram atrás da tribuna, de onde Any Ortiz fazia um discurso eloquente, também na defesa do Congresso Nacional. De braços cruzados, as integrantes da bancada feminina mostraram seu apoio e solidariedade à deputada gaúcha, sob o olhar de espanto da maioria dos deputados homens presentes.

Fortalecendo o Parlamento

A seguir, as congressistas mulheres se revezaram na tribuna, enaltecendo a postura da deputada gaúcha. Entre as parlamentares que passaram pela tribuna estavam Bia Kicis (PL-DF), que considerou a posição do governo uma "chantagem", Adriana Ventura (Novo-SP), Soraya Santos (PL-RJ), entre outras lideranças.

Espanto dos parlamentares

O declínio da deputada Any Ortiz de relatar o projeto de lei por não concordar com o que foi alterado e apresentado, no apagar das luzes da sessão da Câmara, espantou alguns parlamentares presentes. Mas a maioria considerou "um ato de coragem que fortaleceu o Congresso Nacional como instituição". Normalmente a maioria dos parlamentares acaba concordando com os "jabutis" inseridos pelo governo. Depois o projeto de lei acabou sendo aprovado pela maioria.

Defesa da mulher na política

Procuradora da Mulher da Câmara dos Deputados, a deputada Soraya Santos (PL-RJ), ressalta que "muitas mulheres desistem de ser candidatas por conta da violência política, que também perdura durante o exercício da função, quando elas são eleitas, e até impede esse exercício".

'Mulher laranja'

Soraya Santos explica que "surgiram várias ações tipificando a 'mulher laranja', nos obrigando a ter dinheiro para candidaturas femininas; e a coisa foi aumentando, esclarecendo para a gente todo o processo que a mulher passa".