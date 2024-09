Abigeato assusta produtores na fronteira do RS com Uruguai

O abigeato (roubo de gado) na fronteira do Brasil com o Uruguai deixa a região cada vez mais perigosa. Ladrões dos dois lados da fronteira estão provocando medo a produtores rurais que possuem propriedades, principalmente, em Santana do Livramento e toda a Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. Pecuaristas se unem e utilizam tecnologia e até homens armados para proteger suas propriedades dos roubos e ameaças dos abigeatários. Legislações semelhantes às do Brasil, no Uruguai, Argentina e Paraguai, para o combate ao roubo de gado, é o que defende o autor da lei que criminaliza e tipifica o crime do abigeato, o deputado federal gaúcho Afonso Hamm (PP, foto).

Segurança para o setor agropecuário

"O uso de tecnologia no combate ao abigeato precisa ser uma prioridade do Plano Safra. É crucial criar uma linha de crédito com condições especiais e implementar melhorias nas políticas públicas de segurança para o setor agropecuário", afirmou o senador Luis Carlos Heinze.

Legislação de fronteira

O deputado Afonso Hamm propõe uma legislação de fronteira que permita uma atuação integrada das autoridades dos países que compõem o Mercosul. Para o parlamentar, "com as devidas adequações, os países vizinhos poderiam implementar uma legislação similar para também fazer o controle, com mais rigidez e com resultados mais rápidos".

A lei é boa

O parlamentar explica que a lei no Brasil, é boa, mas tem que ser aplicada na fronteira. "Às vezes o crime é cometido por abigeatários de outros países que vem roubar gado no Brasil, ou vice-versa".

Delegacias especializadas

Afonso Hamm afirmou que "o Rio Grande do Sul evoluiu muito na política de combate ao crime de abigeato e aos crimes rurais". O deputado celebra que foram criadas e anunciadas, na Expointer, quatro delegacias, a primeira em Bagé. "Na minha região", comemora. Segundo ele, "é uma política que está dando certo, do ponto de vista de ter delegacia especializada trabalhando com inteligência, para desarticular quadrilhas".

Proposta para o Parlasul

Membro titular do Parlasul, o deputado Afonso Hamm pretende, após as eleições municipais, por sugestão dos produtores, pecuaristas e sindicatos da fronteira, propor oficialmente essa integração, um ponto novo. "A legislação sempre tem que ser aperfeiçoada", diz.

Utilização de tecnologia

Outro ponto abordado pelo parlamentar gaúcho é dar condições para que o combate ao abigeato seja realmente eficaz. Para isso, é necessário a utilização de tecnologia e outros meios de apoio. "Já disponibilizei viatura e drones, com emendas parlamentares. É uma forma também de alavancar recursos rapidamente para preparar a polícia."