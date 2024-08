Soluções para o agronegócio gaúcho são debatidas por comissão da Câmara dos Deputados

A Comissão Externa sobre Danos Causados pelas Enchentes no Rio Grande do Sul realizou mais uma audiência pública (foto) com o objetivo de propor soluções para a retomada do agronegócio gaúcho. Até hoje os produtores do Estado sofrem com as consequências das fortes chuvas e enchentes que assolaram o RS, especialmente em abril e maio deste ano. "O governo não cumpre sua parte", reclamam líderes rurais e deputados.

Lideranças exigem medidas efetivas

Parlamentares e lideranças do setor exigem medidas efetivas do governo federal para a recuperação do agronegócio. Líderes e parlamentares, incluindo o governador Eduardo Leite (PSDB), têm cumprido em Brasília uma agenda que mobilizou Parlamento, governo e lideranças dos diversos setores da produção, exigindo uma posição clara e rápida do governo, pois os produtores "estão com a 'corda no pescoço', e a falta de definição pode comprometer as próximas safras".

Todos falaram

O presidente da comissão externa, deputado federal gaúcho Marcel van Hattem (Novo), abriu a reunião intercalando as falas entre deputados, líderes rurais presentes e outros integrantes com participação remota. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, manifestou a posição do governo via videoconferência e, à tarde, recebeu parlamentares e lideranças rurais para uma reunião de ajustes no Ministério da Agricultura.

Em busca de caminhos

O governo busca um caminho para acelerar as reivindicações dos produtores gaúchos. Convidados o ministro-chefe da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do RS, Paulo Pimenta, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não estiveram presentes.

Prazos já se esgotaram

Na reunião da comissão externa, parlamentares dos diversos partidos fizeram discursos eloquentes, cobrando uma posição clara e rápida do governo Lula. Argumentam que "todos os prazos já se esgotaram".

Recursos aquém da necessidade

O relator da comissão externa, deputado federal gaúcho Pompeo de Mattos (PDT), afirmou que o governo fez uma regulamentação insuficiente da própria MP, que não contempla adequadamente o setor.

Governo recebeu o recado

"Fica de saldo que o governo recebeu o recado bem claro", afirmou Pompeo de Mattos, alertando que, "do jeito que está não dá para ficar, porque ele toma medidas aqui, mas não repercute lá, não tem efeito lá. O governo liga o interruptor aqui, mas não acende a luz, porque aí tem um curto circuito; tem um fio desencapado, que é a burocracia; tem um fio cortado no meio", assinalou o parlamentar.

Bohn Gass só, contra todos

Na defesa do governo, o único parlamentar petista do RS que "teve a coragem de comparecer à audiência", disse um deputado oposicionista, foi Bohn Gass. O parlamentar destacou que "o governo, como sempre tem feito, vem dialogando com todos. Lula tem buscado o diálogo".