Aliança contra a fome e a pobreza

O governo federal apresentou nesta semana um conjunto de documentos que vão orientar a construção da "Aliança global contra a fome e a pobreza". O combate à fome é uma proposta defendida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já no início de seu governo, quando cobrou compromisso de todos para que o Brasil superasse esse desafio até o fim de 2026.

G20 no Rio em novembro

O Embaixador Mauricio Carvalho Lyrio, secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Ministério das Relações Exteriores, Sherpa do Brasil para o G20, em encontro que será realizado em novembro, no Rio de Janeiro, afirmou que o Brasil, que este ano preside o G20, "busca construir o objetivo da aliança global contra a fome e a pobreza".

Maiores economias do mundo

Mauricio Carvalho Lyrio lembra que "é um objetivo que o País já traçou desde o início. A gente começou a presidência do G20, que reúne as maiores economias do mundo, e este ano é a vez do Brasil na presidência, e, desde o início, o objetivo é a redução da pobreza, da fome e da desigualdade; são as prioridades maiores do Brasil no G20".

Grandes fortunas

Questionado sobre a taxação de grandes fortunas, em entrevista à CBN, o embaixador afirmou que "é uma outra proposta que foi apresentada pelo ministro Fernando Haddad (PT) e será objeto de uma reunião quinta e sexta-feira, em encontro de ministros da Fazenda e presidentes de Bancos Centrais, no Rio de Janeiro".

Arrecadação adicional

O embaixador Mauricio Carvalho Lyrio destacou que "há um estudo de um economista francês, Gabriel Zucman, que foi apresentado no G20 do Brasil, na reunião de São Paulo, que mostra que seria possível ter de US$ 200 bilhões a US$ 300 bilhões adicionais de arrecadação internacional, se os super-ricos fossem taxados minimamente, ou seja, uma taxa mínima de 2%".

Relação fome, pobreza e clima

Na opinião do embaixador do Brasil no G20, "a relação entre a fome, a pobreza e a mudança do clima é evidente hoje". Os maiores afetados pela mudança do clima, segundo Mauricio Carvalho Lyrio, "são as populações mais pobres, em países que são mais vulneráveis justamente às mudanças do clima".

Busca conjunta

De acordo com o embaixador, "na verdade, as questões estão casadas. Com relação à busca de recursos para esses dois flagelos, é uma busca conjunta, porque os recursos que hoje se destinam à mudança do clima devem se voltar prioritariamente para o combate à pobreza".