Em busca dos recursos prometidos ao RS

A força do povo gaúcho, em meio à tragédia que ainda assola o Rio Grande do Sul, foi mais uma vez mostrada durante a semana, em Brasília, com prefeitos, parlamentares e lideranças dos diversos setores, encarando as vicissitudes e participando intensamente dos debates e das cobranças dos recursos prometidos para a reconstrução do Estado. Isso tudo, em meio à votação da reforma tributária, que, aprovada, segue para o Senado.

Recursos precisam chegar à população

O presidente da Comissão Externa de Enchentes do Rio Grande do Sul, deputado federal gaúcho Marcel van Hattem (Novo), buscou em reuniões contínuas, na Câmara dos Deputados, fazer pressões efetivas para que as promessas feitas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de que não faltaria recursos à reconstrução do Rio Grande do Sul, cheguem, efetivamente, até as pessoas e empresas atingidas.

Apoio da Câmara e do Senado

Os deputados federais do RS Marcel van Hattem (Novo, à esq. na foto), Pompeo de Mattos (PDT), Ubiratan Sanderson (PL) e Luciano Zucco (PL) comemoraram a receptividade dos presidentes da Câmara e do Senado e a disposição deles de tentar resolver com o governo federal as pendências não atendidas em favor do Estado.

Sinalizador positivo

Destacando que foi a única comissão que funcionou na semana durante a votação da reforma tributária, o deputado Marcel van Hattem afirmou que "viu um sinalizador positivo, pois a Câmara entende a importância da comissão externa. O presidente Arthur Lira (PP-AL) cancelou todas as atividades das demais comissões no período e manteve os trabalhos da comissão de recuperação do Rio Grande do Sul".

Dinheiro do leilão do arroz

Van Hattem disse ao Repórter Brasília que "foram reuniões produtivas, pois conseguimos reunir em torno do tema as duas casas do Congresso, um fato difícil de conseguir". De prático, acentuou o parlamentar, "nós tivemos o compromisso do presidente Arthur Lira de falar com o ministro (da Fazenda) Fernando Haddad (PT) para disponibilizar os R$ 7 bilhões do leilão do arroz, agora cancelado com a finalidade de subsidiar os agricultores do Estado".

Prioridade nos projetos

Outro ponto positivo, assinalou Van Hattem, "é que o presidente Lira garantiu que abriria espaço para que nossa comissão externa apresentasse os projetos que quer pautados na sessão, ainda antes do recesso".

Propostas paradas no Senado

De parte do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), tem o compromisso de reunir a comissão de oito senadores, três dos quais gaúchos, para tratar exclusivamente desse tema e ver o que tem hoje de propostas paradas no Senado que podem andar e que já deveriam ter sido aprovadas, como a isenção de impostos sobre geladeiras e móveis.