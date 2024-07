'Governo quase impossível', afirma José Dirceu sobre gestão Lula

"O problema do Brasil não é o Banco Central. O problema do Brasil são os juros altos", afirmou o ex-deputado e ex-ministro do PT José Dirceu (foto), em entrevista à Band. O político classificou o governo Lula como "um governo quase impossível". Disse que os juros não subiram ou desceram por causa dos ataques, mas por causa do dólar.

Brasil está crescendo

"Com todas as dificuldades que enfrenta, o Brasil está crescendo, o emprego está crescendo, a renda está crescendo, temos quase R$ 400 bilhões de reservas, temos superávit na balança comercial, no investimento direto, não temos déficit em conta corrente", argumentou.

Minoria na Câmara

Na avaliação de José Dirceu, "o que tem de diferente do Lula I e do Lula II é que o mundo mudou, o Brasil mudou, e o partido do governo e os partidos que o apoiaram são minoria. Se nós separarmos 90 deputados do PL e 130 da centro-esquerda, tem 300 votos, que, de certa forma, quem lidera é Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara. Isso é um impedimento quase impossível, como eu digo, e único".

Articulação com a Câmara

Questionado sobre articulação com a Câmara, José Dirceu disse que não vê erro de articulação. "Mudou o Brasil em relação aos partidos políticos. Hoje os partidos e as bancadas têm posição, as bancadas são organizadas, como, por exemplo, a do agronegócio. A que não está organizada é a da indústria, a da reforma tributária", acentuou o ex-ministro petista.

Sistema político impraticável

"Governos com minoria no Congresso têm dificuldade em implementar sua agenda", afirmou José Dirceu. "Ou o presidencialismo brasileiro passa a ter um Congresso com poder a partir das emendas impositivas, num sistema político partidário impraticável, que só existe no Brasil."

O problema são os altos juros

No entendimento de José Dirceu, "o problema do Brasil são os juros altos". Ele explica: "o Conselho Monetário Nacional estabelece uma meta de inflação de 3% num país como o Brasil, no mundo de hoje, de 3% de meta de inflação, mesmo que haja uma alteração para 1,5%. Como é que uma economia pode funcionar pagando R$ 800 bilhões de juros pelo serviço da dívida pública, para 1% dos brasileiros, que é isso que controla a dívida pública?", questiona.

O País tem rumo

Na visão de José Dirceu, "o País tem rumo. Está fazendo uma reforma e vai concluí-la, mesmo com altos e baixos e muitas pressões". Ele entende que a reforma tributária, dentro do que foi possível fazer, ajuda. "Acaba a guerra fiscal, simplifica e cobra no destino, favorecemos consumidores, desonera a exportação."