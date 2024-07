Renegociação de dívidas estaduais mobilizam o Congresso Nacional

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), recebeu governadores em Brasília, na tarde desta terça-feira, para tratar da dívida de R$ 740 bilhões dos estados com a União.

Situação mais crítica

Minas Gerais é o estado com a situação mais crítica entre os endividados, e acumula uma dívida de R$ 160 bilhões com a União. Já a dívida gaúcha está suspensa por três anos. O impacto nas contas públicas é de cerca de R$ 23 bilhões.

Otimismo com novas regras

O governador Ronaldo Caiado (União-GO, foto) disse, nesta terça-feira (2), antes da reunião, estar otimista com a aprovação de novas regras. Segundo ele, existe um consenso entre os governadores de que é possível ter uma correção dos débitos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Rio Grande do Sul

Sobre a situação do Rio Grande do Sul, Ronaldo Caiado, explica que "o governo já suspendeu as parcelas da dívida e vai trabalhar para que uma situação como essa, de uma catástrofe climática, tenha regras especiais. Resgatar a economia do Rio Grande do Sul é extremamente importante para os outros estados também".

Marcha dos prefeitos gaúchos

"O Rio Grande do Sul está sob toda calamidade, é legítimo que os prefeitos façam suas reivindicações", afirmou o deputado federal gaúcho Bohn Gass (PT). "O governo federal já ajudou muito, eu tenho certeza que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está sensível e vai continuar ajudando o nosso estado".

Prioridades maiores

Para Bohn Gass, "houve uma perda muito grande do ICMS, por causa do fluxo econômico. Além de que tem que investir muito em reconstrução pelas perdas, vai ter uma baixa no ICMS, é a forma de compensação das perdas e pelos investimentos".

Previdência, maior desafio

O maior desafio dos municípios, segundo o deputado federal gaúcho Mauricio Marcon (Podemos), "é a Previdência, que é um problema do País. Há um déficit enorme, é um buraco sem fundo tanto no Executivo nacional quanto nos estaduais e municipais. Citou como exemplo Caxias do Sul, que fez uma reforma agora, se mostrou também insuficiente.

Três situações diferentes

Na visão do deputado federal gaúcho Heitor Schuch (PSB), existem três situações no RS: "os municípios em calamidade, que são os mais atingidos, lugares que têm que reconstruir a própria cidade; temos os que estão em situação de emergência, que é grave, mas não tão grave como os de calamidade e que também precisam de ajuda, e temos felizmente um grupo que está numa situação mais tranquila, porque teve muita chuva, mas não a ponto de dar tanto prejuízo".