Reforma tributária foi um avanço necessário no Brasil

O principal projeto para o País, votado na Câmara, na opinião do deputado federal gaúcho Bohn Gass (PT, foto), foi a reforma tributária, que é o que importa para o Brasil. "Isso foi uma boa sinalização. A nossa luta permanente na retomada dos projetos para o Minha Casa, Minha Vida, os empregos, o reajuste do salário-mínimo, a igualdade do salário-mínimo entre homens e mulheres, o financiamento que nós estamos alocando para resolver a indústria nacional".

Baixar juros

Para o parlamentar gaúcho, "baixar os juros do Banco Central é uma luta de todos nós; do Lula, do Haddad, é o que conta. Isso fez com que a economia crescesse mais do que havia a expectativa dos economistas".

Folha dos assalariados

Bohn Gass afirmou, "nós tivemos um crescimento da folha dos assalariados com carteira assinada, nós tivemos a percepção salarial também aumentada. Isso é um grande resultado do governo do presidente Lula, independente da forçação de alguns setores aqui na Câmara dos Deputados, que tentam votar pautas de costumes, que tentam fazer polêmica sobre fatos que são somente para fazerem demarcação política ou lacrar, como dizem nas redes sociais".

Pena pelo aborto

Para o deputado Bohn Gass, "a votação que foi feita aqui, não foi sobre o aborto. A votação é tornar assassina, uma criança estuprada, que nesse caso é aborto legal autorizado, onde a pena da menina que foi estuprada é maior que a do estuprador. Isso foi rechaçado pela sociedade. Criança não é mãe, e estuprador não é pai. É esse o debate que nós temos que fazer. É uma hipocrisia a gente fazer um discurso defendendo a vida, assassinando uma criança, dando uma pena maior para ela. Esse projeto não pode passar na Câmara".

Jogos de azar

O projeto de lei que autoriza o funcionamento de cassinos e bingos no Brasil, legaliza o jogo do bicho e permite apostas em corridas de cavalos, foi aprovado pela Comissão de Justiça e Cidadania do Senado, nesta quarta-feira. O texto segue agora para votação no plenário.

Precisa de um regramento

"Os jogos de azar existem hoje", enfatizou o deputado Bohn Gass. Ele acrescentou: "em torno deles tem muita lavagem de dinheiro, tem muita corrupção. No meu entender, eles precisam ter um regramento que permita que se diminua esse processo de lavagem de dinheiro, que haja um tratamento contra o jogo contumaz". O deputado defende que "o Estado regule, evite prejuízos à sociedade e que com isso, tenha recursos para dar qualidade de vida, outras opções para as pessoas".

Análise mais profunda de projetos

Na opinião de Bohn Gass, "com a situação infeliz que houve da forçação de pena ser maior para a mulher que pratica o estupro, do que para o estuprador, haverá uma análise mais profunda antes de tramitar projetos que são só para demarcar espaço político, ou criar um ambiente desses conceitos.