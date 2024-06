Congresso Nacional 'se empoderou'

Em entrevista de 50 minutos ao Jornal da CBN, nesta terça-feira (18), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) falou dos principais temas que vêm sendo discutidos pelo Congresso Nacional, e deu sua posição sobre cada um dos projetos que o Parlamento vem analisando.

Aborto legal

Ao comentar o projeto do aborto legal, em análise na Câmara dos Deputados, o presidente Lula disse que "as pautas de costumes debatidas no Congresso Nacional estão descoladas da realidade do País e que não deveriam estar no centro dos debates do Legislativo".

Retrocesso para o País

Lula afirmou que "apesar de pessoalmente ser contra o aborto, o projeto em discussão é um retrocesso". Ele disse que "é inadmissível que meninas de 12, 13, 14 anos, sejam obrigadas a ter filhos de estupradores. É crime hediondo uma menina ter filho de um monstro".

Banco Central

Dentro de sua linha crítica ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, Lula afirmou: "nós só temos uma coisa desajustada no Brasil neste momento, o comportamento do Banco Central". Lula critica dizendo que "um presidente de Banco Central que não demonstra nenhuma capacidade de autonomia, que tem lado político, não tem explicação a taxa de juros do jeito que está".

Eleições 2026

Luiz Inácio Lula da Silva disse que não quer discutir reeleição, mas cumprir o que prometeu ao povo brasileiro. Ele considerou dizendo: "se for necessário serei candidato. Não vou permitir que esse País volte a ser governado por um fascista. Mas não é a primeira hipótese".

Rio Grande do Sul

O presidente Lula falou sobre a tragédia climática no Rio Grande do Sul e a decisão de tratar a situação como uma coisa totalmente anormal, uma catástrofe. "Estamos fazendo pelo Rio Grande do Sul aquilo que jamais foi feito na história do Brasil."

Investimentos na educação

"Não existe nenhum país do mundo desenvolvido que não tenha investido na educação. O RS é um exemplo", acentuou Lula. Destacou o ex-governador Leonel Brizola: "o nosso querido e saudoso Brizola investiu muito na educação no Rio Grande do Sul".